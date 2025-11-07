Afrique: L'entrepreneuriat et la créativité au coeur de la troisième édition de l'exposition Sénégal-Ivoire

Dakar — La troisième édition de l'exposition Sénégal-Ivoire s'est ouverte, vendredi, à Dakar, l'organisatrice, Marème Monteiro, mettant l'accent, cette année, sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité en Afrique.

Cette exposition annuelle est dédiée au renforcement des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, selon elle.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'entrepreneuriat, la créativité et la coopération entre nos peuples", a dit Mme Monteiro, organisatrice de l'évènement et directrice générale de l'agence de communication Dolce Agency.

L'exposition Sénégal-Ivoire est née d'un "rêve", celui de "rapprocher" davantage la Côte d'Ivoire et le Sénégal, par l'économie, la culture et la promotion des talents dans divers secteurs d'activités, a-t-elle expliqué, présentant l'évènement comme un "hommage [...] à ceux qui bâtissent, innovent, créent et refusent d'abandonner, malgré les difficultés".

L'édition de cette année, qui se tient à la place du Souvenir africain, se poursuivra jusqu'à dimanche, selon Marème Monteiro. Les deux premières éditions ont eu lieu à Abidjan.

L'organisatrice de l'exposition Sénégal-Ivoire, Marème Monteiro

"Valoriser le savoir-faire africain : création, innovation et transformation locale" est le thème de l'édition 2025 de l'exposition Sénégal-Ivoire.

L'évènement "met en lumière l'entrepreneuriat africain dans toute sa splendeur. Il y a, derrière chaque stand, chaque produit et chaque innovation, une histoire de courage, de détermination et de foi en l'avenir", a souligné Mme Monteiro.

Entreprendre en Afrique, c'est faire face à de nombreux défis liés à l'accès au financement et à la formation, des défis que l'exposition va aider à relever, a affirmé son organisatrice.

Le secrétaire d'État sénégalais chargé du Développement des PME et des PMI, Ibrahima Thiam

"Cette exposition est aussi une invitation faite à nos décideurs publics et privés de soutenir davantage les PME, les jeunes et les femmes", a poursuivi Marème Monteiro.

Le secrétaire d'État chargé du Développement des PME et des PMI, Ibrahima Thiam, a rappelé la signature, le 15 décembre 1971, à Abidjan, du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Ce traité est à l'origine de la création de la commission mixte de coopération sénégalo-ivoirienne, a-t-il ajouté en prenant part à l'ouverture de l'exposition.

"Aujourd'hui, au-delà du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, cette initiative vise à promouvoir les échanges commerciaux africains, tout en soutenant les producteurs et les créateurs locaux, à les aider à faire de l'entrepreneuriat, à exporter leurs produits et [à contribuer à la création d'un] marché régional", a-t-il expliqué.

Félicité Achi, chargée d'affaires à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal

Le secrétaire d'État chargé du Développement des PME et des PMI dit être "optimiste" pour l'avenir de l'exposition Sénégal-Ivoire, concernant le nombre de ses participants, les partenariats noués, les produits vendus, etc.

"Cette exposition est un reflet de la coopération Sud-Sud, un partage généreux de savoir-faire, entre nos entrepreneurs, nos artisans, nos jeunes talents et les acteurs indispensables à l'économie de nos pays", a dit Félicité Achi, chargée d'affaires à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal.

L'évènement rappelle l'importance de "la capacité [de nos pays] à inventer, à produire et à transformer", a-t-elle dit.