Sénégal: Don de moustiquaires à l'USSEIN et aux 'daaras' de Fatick

Fatick — Le directeur régional de la santé de Fatick, docteur Assane Ndiaye, a mis un lot de 1.500 moustiquaires à la disposition des écoles coraniques et de l'Université Sine-Saloum El hadji Ibrahima Niass, dans le cadre de la lutte contre la transmission de la fièvre de la vallée du Rift.

Un lot de 1.000 moustiquaires est destiné au campus de l'USSEIN et le restant revient aux imams pour les différentes écoles coraniques de Fatick.

"En cette période, les étudiants peuvent dormir à la belle étoile. Les enfants des daaras aussi doivent bénéficier des mesures de prévention", a expliqué docteur Assane Ndiaye.

Selon lui, cette distribution de moustiquaires n'est que la première phase de cette initiative.

"Il sera remis plus tard, un autre lot pour les services déconcentrés et les patients dans les hôpitaux pour accélérer la lutte anti-vectorielle", a ajouté le directeur régional de la santé.