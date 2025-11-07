Sénégal: Fatick - 11 cas de la fièvre de la vallée du Rift guéris (gouverneure)

7 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Onze cas de fièvre de la vallée du Rift ont été déclarés guéris, sur les dix-huit enregistrés dans la région de Fatick, a annoncé vendredi la gouverneure Ngoné Cissé.

"Nous avions enregistré 18 cas confirmés de la fièvre de la vallée du Rift parmi lesquels 11 sont guéris. Cinq autres sont sous traitement et un cas grave", a-t-elle indiqué lors d'un comité régional de développement (CRD).

La gouverneure de Fatick a déploré le décès de deux patients depuis le premier cas confirmé de la maladie, le 8 octobre dernier, au poste de santé de Ndiaye-Ndiaye.

Selon Ngoné Cissé, un système de gestion de l'incident a été mis en place pour "définir les rôles, les responsabilités et élaborer un plan d'ensemble".

"Il y a une organisation des acteurs à la base, ce qui fait que la perspective est assez bonne pour la prise en charge des cas, car sur les huit districts, six sont touchés", a-t-elle dit.

Abordant la divagation des animaux dans les artères de la commune, la cheffe de l'exécutif régional a indiqué que la mairie a été saisie pour faire le nécessaire.

"Nous n'avons pas de fourrière, mais le nécessaire est en train d'être fait pour trouver des solutions adaptées", a-t-elle assuré.

