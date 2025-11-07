Sénégal: Un laboratoire mobile bientôt installé à Tambacounda (gouverneur)

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Guedj Diouf, a annoncé vendredi l'installation, "au plus tard la semaine prochaine", d'un laboratoire mobile destiné à renforcer la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift dans cette partie orientale du pays.

"Le déploiement imminent, au plus tard d'ici la semaine prochaine, d'un laboratoire mobile permettra de réduire le délai acheminement des prélèvements et le délai de retour des résultats et même de réduire les délais d'intervention pour les cas déclarés positifs", a expliqué l'autorité administrative.

Guedj Diouf présidait une séance de travail consacrée à la stratégie de riposte contre la fièvre de la vallée du Rift, réunissant des acteurs sanitaires de la région de Tambacounda et une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Ce laboratoire mobile est appelé à "jouer un rôle important dans la mise en oeuvre des pôles territoires mais également avec l'ouverture prochaine de l'université du Sénégal oriental", a indiqué le gouverneur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, "Tambacounda doit avoir un laboratoire régional surtout dans le cadre de la mise en oeuvre des pôles territoires", une perspective qui verra la région "constituer le noeud central de ce pôle territoire".

Il a ajouté que l'ouverture prochaine de l'Université du Sénégal oriental, qui prévoit de construire un hôpital de niveau 4 dédié au tourisme médical et doté de toutes les spécialités nécessaires à la formation universitaire, s'inscrit dans la même dynamique.

Le laboratoire mobile viendra ainsi compléter cette initiative et contribuera à améliorer l'offre de santé dans la région de Tambacounda, a-t-il martelé.

M. Diouf a par ailleurs salué l'engagement des autorités de tutelle allant dans le sens d'accompagner les services techniques de la région à travers notamment la fourniture de moyens supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift.

Il a toutefois exhorté l'ensemble des services de la région Tambacounda à se mobiliser pour faire face à la maladie, rappelant la nécessité de mettre l'accent sur une réponse multisectorielle.

Le gouverneur a également annoncé la poursuite de la campagne de vaccination du cheptel, surtout au niveau des départements de Goudiry et Koumpentoum.

Il en est de même pour l'organisation d'une tournée de sensibilisation au niveau du district de Kidira, dans le département de Bakel, où le premier cas de la fièvre de la vallée du Rift a été identifié dans la région de Tambacounda.

La région de Tambacounda compte à ce jour trois cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift chez les humains, dont 2 cas guéris et un cas encore interné au centre hospitalier régional de Tambacounda, a-t-on appris sur place.