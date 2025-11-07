Sénégal: Dédouanement - Le Port de Dakar entame une étape décisive de sa transformation digitale

Le Port Autonome de Dakar, en collaboration avec la Direction générale des Douanes lance la phase pilote de l'échange électronique des Bons à Délivrer (BADs), le 2 Janvier 2026, via le Guichet unique portuaire électronique. Une étape décisive dans la transformation digitale de la chaîne logistique portuaire.

Dans un communiqué rendu public vendredi, la Direction générale du Port autonome de Dakar renseigne que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la dématérialisation intégrale des processus portuaires. Celle-ci vise à renforcer l'efficacité et la compétitivité de la plateforme logistique du Sénégal.

« Cette phase pilote concrétise l'engagement des autorités portuaires et douanières à digitaliser la chaîne logistique. Elle fait suite à la signature, le 3 juin 2025, du protocole d'échanges de données informatisées (PAD/DGD/DPW/GAINDE 2000) », lit-on dans le texte.

L'objectif est selon la même source, d'automatiser les traitements et les transferts des BADs entre le Guichet unique et l'ensemble des opérateurs de terminaux.

Des avantages concrets pour tous les acteurs

A travers son communiqué la Direction générale du Port soutient que cette transformation numérique apportera des bénéfices significatifs à l'écosystème portuaire. Elle permettra une fluidification des opérations d'enlèvement des marchandises ; une traçabilité renforcée de bout en bout pour un meilleur suivi des opérations.

Mais aussi, cette innovation renforcera la sécurisation optimale des données et des transactions et des gains de temps et de productivité substantiels pour tous les acteurs de la chaîne logistique.

« La Direction générale du Port Autonome de Dakar invite toutes les compagnies maritimes et l'ensemble des acteurs portuaires concernés à prendre dès à présent toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir une transition réussie », rapporte la note.