Sénégal: Budget 2026 - Plus de 7 milliards de CFA amputés au ministère de l'Enseignement supérieur

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) a connu une baisse de plus de 7 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. C'est ce qui ressort de la note de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale rendue publique vendredi.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a adopté ce vendredi 7 novembre 2025, le projet de budget du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

« Le projet de Budget 2026 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation est arrêté à 301 019 649 369 F CFA contre 308 535 571 734 FCFA en 2025, soit une baisse de 7 515 922 365 en valeur absolue et 2,4% en valeur relative », renseigne le texte.