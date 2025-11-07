Sénégal: Budget 2026 - Plus de 7 milliards de CFA amputés au ministère de l'Enseignement supérieur

7 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) a connu une baisse de plus de 7 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. C'est ce qui ressort de la note de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale rendue publique vendredi.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a adopté ce vendredi 7 novembre 2025, le projet de budget du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

« Le projet de Budget 2026 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation est arrêté à 301 019 649 369 F CFA contre 308 535 571 734 FCFA en 2025, soit une baisse de 7 515 922 365 en valeur absolue et 2,4% en valeur relative », renseigne le texte.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.