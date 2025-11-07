Sénégal: Fête nationale de la République de Pologne - Dakar et Varsovie veulent renforcer leur coopération

L'ambassade de la République de Pologne a célébré, le 5 novembre, leur fête nationale à Dakar. L'ambassadrice Julita Bas et le représentant du gouvernement, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont plaidé pour le renforcement de la coopération prometteuse dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique, éducatif et sécuritaire.

C'est au rythme d'un concert de jazz, dédié à la musique de films polonais et hollywoodiens et présenté par le pianiste Jakub Stankiewicz (lauréat du prestigieux prix Oscar Peterson), que l'ambassade de Pologne au Sénégal a célébré leur fête nationale. Cette célébration a réuni un parterre de diplomates et permis de magnifier la coopération qui unit les deux peuples de la Vistule (plus long fleuve polonais) au fleuve Sénégal. Les représentants des deux pays ont préconisé l'approfondissement des relations entre le Sénégal et la Pologne (20e économie mondiale).

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, représentant le gouvernement, a rappelé que les premiers jalons de la coopération entre les deux pays remontent à 1962 avec la signature, à Varsovie, d'un accord de coopération culturelle, suivi d'un autre accord sur le transport aérien signé à Dakar en 1969.

Il estime que le rapprochement entre les deux pays a connu une étape majeure dans la dernière décennie, avec l'ouverture réciproque d'ambassades : celle du Sénégal à Varsovie, en 2015, et celle de la Pologne à Dakar l'année suivante.

Julita Bas, ambassadrice de Pologne au Sénégal, a noté que, cette année, son pays célèbre le millième anniversaire du couronnement de son premier roi : « un symbole fort de notre histoire, de notre souveraineté et de notre foi en un principe universel ». Elle a ajouté que « la liberté n'est pas un privilège, c'est une responsabilité », faisant le lien entre les deux pays.

La diplomate a rappelé que les deux Nations, malgré la distance, « se sont réaffirmées et réinventées, fidèles au respect des institutions démocratiques et à l'esprit de coopération qui nous unit ». Elle a indiqué que la Pologne, ce pays d'Europe du Centre, après avoir connu la domination étrangère et la perte de sa souveraineté, s'est relevée en choisissant la voie du pluralisme, de la solidarité et du renouveau.

La langue polonaise enseignée à l'Ucad

La preuve que la coopération entre les deux pays est déjà dynamique, Julita Bas cite le volume des échanges entre le Sénégal et la Pologne, qui « se maintient à des niveaux très satisfaisants ». Elle souhaite le renforcement de cette coopération, notamment dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique, éducatif et sécuritaire. L'ambassadrice a insisté sur le fait que les entreprises polonaises voient le Sénégal comme une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest.

Yankhoba Diémé a, pour sa part, souligné que les investissements polonais au Sénégal ne se limitent pas au commerce, mais couvrent une diversité de secteurs incluant l'éducation, l'agroalimentaire, le sport, l'assainissement, la construction navale, la filière de l'eau et la formation maritime.

Il a insisté sur la nécessité de dynamiser cette coopération en augmentant le volume des investissements directs étrangers polonais, en encourageant la délocalisation d'entreprises polonaises vers le Sénégal et en favorisant le financement de projets à fort impact social pour atteindre les Objectifs de Développement durable (Odd).

Concernant l'éducation, la diplomate a exprimé sa grande satisfaction devant l'introduction prochaine de cours de langue polonaise à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et à l'Institut supérieur de Management (Iam) de Dakar. Elle a également mis en exergue le fait que l'Ucad est la seule université d'Afrique subsaharienne à disposer d'un Département des Langues et Civilisations slaves.