Sénégal: Bitumage de l'axe Taïf-Sadio-Guerlé-Gassane - Les populations interpellent les autorités

Les populations de Sadio, une commune du département de Mbacké, ont organisé une mobilisation ce vendredi pour réclamer le bitumage de l'axe Taïf-Sadio-Guerlé-Gassane. Cette route est dans un état déplorable et impacte négativement les activités économiques de la zone, notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce.

Les populations, réunies sous la bannière du mouvement « And Taxawu Sunu Yoon », ont rencontré la presse pour interpeller les nouvelles autorités sur cette question. Selon Birane Niang, le président du mouvement, la situation est critique et les populations subissent les conséquences de l'enclavement de leur localité depuis 1960.

Les récoltes sont difficiles à évacuer, les éleveurs rencontrent des difficultés à transporter leurs animaux, et les commerçants peinent à approvisionner la zone. Le marché hebdomadaire de Sadio est déserté par les acheteurs en raison de l'état de la route.

La situation est également préoccupante sur le plan sanitaire. Car, d'après M. Niang, les postes de santé de la commune rencontrent des difficultés pour évacuer les malades vers des structures de soin appropriées, ce qui entraîne souvent des décès dus aux difficultés d'évacuation. Les ambulances elles-mêmes peinent à accomplir leur mission.

Birane Niang invite les nouvelles autorités à prendre des mesures concrètes pour résoudre ce problème et à ne pas suivre les traces de leurs prédécesseurs. Il demande le bitumage de la route dans les plus brefs délais, soulignant que cela aurait un impact positif sur le développement économique de la zone et du pays.

Les chauffeurs de Sadio se joignent à la mobilisation, menaçant de passer à l'action si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Selon leur président, Saliou Signane, leurs véhicules sont constamment endommagés à cause de l'état de la route, et les pannes sont devenues monnaie courante. « Cette fois-ci, si nous n'obtenons pas de réponse positive, nous serons contraints de passer à la vitesse supérieure », prévient-il.