Sénégal: L'inclusion par le sport pour « démystifier » le handicap et marquer les esprits

7 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diene (Correspondant)

Une journée de sensibilisation parasport, organisée par Handisport Rufisque en collaboration avec le Conseil départemental et la région de l'Île-de-France, s'est déroulée ce vendredi au jardin public de Rufisque. L'objectif de cette activité, qui a vu la participation de plus d'une centaine d'écoliers, est de déconstruire les préjugés sur les personnes vivant avec un handicap.

Malgré la chaleur diurne tenace, le jardin public a vibré hier au rythme de plusieurs activités paralympiques avec la participation marquée de plusieurs élèves. Par groupe, les participants s'attèlent au tennis de table, au handibasket et à d'autres disciplines. Le secrétaire général du Comité national paralympique, Yoro Niang, souligne l'importance de la journée de sensibilisation parasport.

« L'inclusion est un enjeu majeur dans ce mouvement paralympique qui inclut à la fois des personnes handicapées (les acteurs) et des personnes non handicapées (les entraîneurs, pas obligatoirement des personnes handicapées) », explique-t-il.

Selon lui, l'objectif central de ces activités est de « démystifier », de « rompre avec les clichés » sur le handicap et de marquer les esprits. Il s'est réjoui de la participation vigoureuse des élèves à ces disciplines paralympiques.

« Plus de 100 à 200 enfants ont participé à une activité inédite qui les a vus s'asseoir sur des fauteuils roulants et les manipuler. Cette expérience vise à informer les enfants et à les préparer à rejeter les préjugés, leur permettant de comprendre que le fauteuil n'est pas contagieux », souligne-t-il. De plus, il estime que la présence d'enfants handicapés dans ces groupes favorise leur intégration, car tous les participants réalisent qu'ils sont « tous importants ».

Le vice-président du Conseil départemental, Omar Sène, a salué la dynamique du sport paralympique à Rufisque. Il souhaite voir Rufisque devenir un département pilote en matière d'inclusion au parasport. Omar Sène regrette que Rufisque ne soit pas associée à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en octobre-novembre 2026. Toutefois, il indique que des activités en off seront organisées à travers des fan zones pour promouvoir l'engagement du département.

