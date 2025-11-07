Addis Ababa 7 — Le GERD est indispensable pour assurer l'intégration régionale, favoriser une croissance durable et transformer le continent, a déclaré Kwabena Ayirebi, directeur général des opérations de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, devrait faciliter l'intégration énergétique régionale grâce aux exportations d'électricité et promouvoir la stabilité, la coopération et la prospérité partagée.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le directeur général des opérations bancaires a déclaré que l'Éthiopie est l'un des plus grands pays du continent, avec une histoire très riche.

Il est impératif que des pays comme l'Éthiopie soient les moteurs de la transformation du continent, a-t-il souligné, ajoutant que « lorsque les grandes économies du continent se développent et parviennent à cette transformation, cela a un effet d'entraînement sur les pays voisins ».

Soulignant le potentiel considérable du barrage, M. Ayirebi a exprimé son espoir de voir l'Éthiopie réaliser des progrès significatifs en matière d'industrialisation et de fabrication à travers le continent, alimentant ainsi la zone de libre-échange continentale africaine.

Tout cela semble très positif, et la Banque africaine d'import-export recherche des opportunités pour soutenir cette transformation, a déclaré le directeur général des opérations bancaires.

Selon lui, il est réjouissant de voir les pays prendre en main la transformation du paysage énergétique de leur pays.

« Nous pensons que l'indépendance énergétique a un potentiel significatif pour accélérer les réformes économiques que le pays (l'Éthiopie) est en train de mettre en oeuvre. »

Pour le directeur général des opérations bancaires, l'indépendance énergétique est absolument indispensable sur tout le continent, car elle est essentielle pour favoriser une croissance durable.

« Il est impossible de transformer ce continent sans énergie, et c'est pourquoi des projets comme celui-ci sont si importants », a-t-il souligné.

M. Ayirebi a réaffirmé l'engagement d'Afreximbank à rester un partenaire solide de l'Éthiopie et à participer à la transformation industrielle du pays.

« Nous souhaitons continuer à être un partenaire solide pour ce pays », a-t-il souligné.

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est essentiel à la réalisation de l'intégration régionale grâce à la fourniture d'une énergie propre et renouvelable destinée à alimenter le développement économique et à réduire la dépendance de la région vis-à-vis des combustibles importés.