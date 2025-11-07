Ethiopie: Gondar entre dans une « deuxième ère de civilisation », déclare le vice-Premier ministre Temesgen

7 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré le début de ce qu'il a qualifié de « deuxième ère de civilisation » de Gondar, marquant ainsi un nouveau chapitre important dans la renaissance de cette ville historique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-Premier ministre a évoqué la restauration complète du château de Fasiledes et a souligné que cette structure vieille de plusieurs siècles « attendait sa mort après avoir été négligée pendant quatre cents ans ».

Temesgen a salué le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir mené la revitalisation du monument, affirmant que ce site emblématique s'était désormais « élevé tel un aigle ».

Le vice-Premier ministre a également souligné les importantes améliorations apportées aux infrastructures de la ville. Il a notamment mentionné la rénovation de la route de Gondar reliant Azazo à Piazza, décrivant la route reconstruite comme « belle, utile et confortable » et comme un symbole clé de la transformation de la ville.

En outre, Temesgen a attiré l'attention sur la revitalisation du projet de la rivière Megech, autrefois considéré comme au point mort.

« L'histoire de Megech, qui était une histoire sans fin et figée, a changé aujourd'hui ; elle est devenue un exemple de chute et de renaissance, de fatigue et de renforcement. »

En conclusion de sa déclaration, le vice-Premier ministre Temesgen a affirmé que la rivière avait « franchi une étape cruciale », qu'il considère comme l'aube d'une civilisation renouvelée à Gondar.

