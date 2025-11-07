Ethiopie: Le pays et l'Arabie saoudite forgent un partenariat stratégique pour soutenir les PME et les start-ups

7 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Association des jeunes entrepreneurs éthiopiens et l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises d'Arabie saoudite (Monsha'at) ont officialisé un partenariat stratégique lors du forum BIBAN 2025 qui s'est tenu au Riyadh Front Exhibition and Convention Center.

Ce partenariat vise à favoriser une collaboration fructueuse entre les entrepreneurs africains, en particulier éthiopiens et saoudiens, en encourageant le transfert de connaissances et de technologies, la mise en relation entre cofondateurs et start-ups, le renforcement des capacités et l'accès aux marchés transfrontaliers.

Il vise également à accélérer l'innovation menée par les jeunes, à promouvoir des modèles de financement sans intérêt lorsque cela est possible et à renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux durables qui permettent aux jeunes de créer des emplois, de stimuler une croissance inclusive et de contribuer aux objectifs de développement à long terme des deux régions.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ENA, Monsha'at a réaffirmé son engagement à permettre aux entrepreneurs de bénéficier d'expériences internationales fructueuses, à renforcer la coopération avec les organisations entrepreneuriales mondiales et à créer un environnement commercial intégré qui favorise la croissance et la durabilité des PME.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs plus larges de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui soutient l'expansion des opportunités commerciales régionales et mondiales pour les start-ups innovantes, a-t-on appris.

L'accord a été signé au nom de Monsha'at par Abdulmohsen Salem H. Alsalem, directeur général des partenariats, et au nom de l'Association des jeunes entrepreneurs éthiopiens par sa présidente, Samiya Abdulkadir Godu.

