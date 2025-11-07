Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure le complexe rénové du palais Fasil à Gondar

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui le complexe du palais Fasil, magnifiquement rénové, à Gondar, l'ancienne capitale de l'Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew, accompagnés de hauts responsables fédéraux et régionaux, ont inauguré le Fasil Ghebbi restauré.

Le Premier ministre a écrit sur les réseaux sociaux que ce vaste projet de restauration avait insufflé une nouvelle vie à ce site patrimonial précieux, préservant son histoire tout en rehaussant sa beauté et son accessibilité.

Les travaux ont consisté à réparer les structures du palais, à améliorer les chemins et à restaurer avec soin les bâtiments clés en utilisant des matériaux traditionnels tels que le cèdre et le bois de wanza afin de préserver le caractère authentique du site.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les équipements destinés aux visiteurs ont également été considérablement améliorés, avec un nouveau centre touristique, des toilettes publiques modernes et des systèmes d'éclairage et de sécurité améliorés.

Plusieurs monuments emblématiques, notamment les palais des empereurs Fasil, Yohannes Ier et Eyasu Ier, ainsi que les ponts, les bains et les portes historiques situés à proximité, ont tous été méticuleusement rénovés.

De plus, plus de 40 000 mètres carrés du site ont été aménagés, ajoutant de la verdure et créant une atmosphère plus accueillante pour les visiteurs.

L'ensemble de la restauration a été achevé en seulement un an, garantissant la préservation à long terme de ce site patrimonial remarquable.