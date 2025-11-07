Ethiopie: Les dirigeants de la société civile éthiopienne affirment que l'accès à la mer Rouge est essentiel à la stabilité et à la prospérité régionale

7 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les principaux représentants de la société civile ont exprimé leur soutien sans réserve à la volonté de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge, arguant qu'il s'agit d'une condition préalable à la promotion de la coopération régionale, à la garantie d'avantages mutuels et à la stabilité durable dans toute la Corne de l'Afrique.

L'importance de cette question a récemment été soulignée par le Premier ministre Abiy Ahmed devant la Chambre des représentants du peuple.

Il a expliqué que la question de la mer Rouge transcende la simple politique et englobe des dimensions juridiques, historiques, géographiques et économiques.

Le Premier ministre a également affirmé que le règlement de cette question est fondamental pour la croissance durable à long terme et la stabilité nationale de l'Éthiopie.

Kassahun Folo, président de la Confédération syndicale éthiopienne, a déclaré que cette revendication est légitime et solidement ancrée dans le droit international.

Il a souligné que l'accès à la mer n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Éthiopie, mais qu'il aiderait également « les pays de la région » et qu'il est nécessaire pour que l'Éthiopie maintienne son expansion économique rapide et réponde aux besoins de développement de sa population.

Yohannes Benti, président de l'Association des enseignants éthiopiens, a quant à lui élargi le champ d'application au-delà de l'économie, qualifiant l'accès à la mer pour l'Éthiopie de « question de justice et de survie ».

Il a également souligné que l'accès à la mer serait un catalyseur pour le développement conjoint, l'amélioration des moyens de subsistance et un engagement régional plus fort.

Les dirigeants de la société civile ont appelé les États voisins à s'engager avec l'Éthiopie par le biais de voies diplomatiques et de la recherche d'un consensus, proposant que la coopération sur la question de la mer Rouge puisse finalement soutenir une paix plus large et une prospérité partagée dans toute la région.

