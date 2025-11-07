Les participants sont issus de l'Anac et de diverses entités aéroportuaires.

Une vingtaine de cadres de l'Autorité nationale de l'aviation civile (Anac) ont pris part, le 6 novembre, à un atelier de formation sur la protection de la biodiversité et la restauration écologique dans les emprises aéroportuaires. Initiée par l'Anac, la rencontre avait pour objectif de sensibiliser et de renforcer les capacités des acteurs du secteur aéroportuaire sur les enjeux de protection de la biodiversité et de restauration des écosystèmes dans les emprises aéroportuaires.

Il s'agissait également d'identifier les impacts environnementaux des activités aéroportuaires et de proposer des solutions de mitigation, de présenter des approches et solutions de restauration écologique adaptées aux sites aéroportuaires et de favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes pour une approche collaborative.

L'atelier s'est tenu dans les locaux de l'Anac, dans la zone aéroportuaire de Port-Bouët. Les participants sont issus de l'Anac et de diverses entités aéroportuaires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Sinaly Silué, le directeur général de l'Anac.

Selon lui, cette formation s'inscrit dans la dynamique impulsée par l'Accord de Paris, les Objectifs de développement durable (Odd) et la Loi climat de 2025 de la Côte d'Ivoire qui marquent l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'un nouveau modèle de développement.

« Cet atelier a pour vocation de nous sensibiliser et de nous mobiliser autour d'une feuille de route pratique.

Laquelle consiste à identifier les impacts environnementaux, à envisager des mesures correctives pertinentes et à arrêter des stratégies de restauration écologique à la fois ambitieuses et réalistes », a-t-il déclaré.

Pour lui, il est temps de concilier le rôle économique des aéroports, symboles de connectivité, avec la nécessaire préservation de l'environnement face aux défis des émissions de gaz à effet de serre, du bruit et de la dénaturalisation des sols.

Selon Dr Durand Oboué, expert formateur et coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (Pacja), la formation a pour but de susciter une prise de conscience renforcée des participants et des actions de la part de l'Anac dans la restauration de l'espace aéroportuaire.

À l'en croire, il a été constaté la dégradation des mangroves au niveau des aéroports due aux émissions de gaz à effets de serre par les aéronefs. « La restauration des mangroves qui ont une forte séquestration de carbone permettront de réduire la quantité de gaz à effets de serres émise dans ces zones.

Deux modules sont au programme de la formation : «Impacts des aéroports sur la biodiversité» et «Les solutions de restauration écologique».