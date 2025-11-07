Cote d'Ivoire: Arts martiaux africains /« Afro Budo festival 2025 » - Des innovations pour la 3e édition:

Sensei Aimé Brika, président de l'Association internationale des arts martiaux (Aiam) et son équipe dirigeante sont à la tâche pour l'organisation de la 3e édition du Festival africain des arts martiaux dénommé « Afro Budo festival 2025 ». Cet événementiel organisé en partenariat avec la « World Kobudo Federation» basée au Canada, regroupera à Abidjan du 28 au 30 novembre 2025, de nombreux pratiquants africains d'arts martiaux.

« C'est un cadre d'échanges techniques et de rapprochement entre pratiquants africains et internationaux d'arts martiaux. A l'occasion de ce rendez-vous annuel, les maîtres africains et internationaux d'arts martiaux, entourés de leurs élèves se retrouveront pour exposer et partager les résultats de leurs recherches en arts martiaux », a signifié le président Aimé Brika. Cette présente édition sera marquée par une innovation majeure : « Nous avons pour objectifs, entre autres, de profiter de ce festival pour faire la promotion du sport en Afrique.

C'est ce qui explique qu'à cette troisième édition, nous invitions les pratiquants de fitness », tout en expliquant que cette invitation répond à la volonté « de faire profiter aux autres disciplines sportives la lucarne créé par l'Afro Budo festival » dans le but d'inciter à la pratique régulière du sport le millier de festivaliers attendus. « Tout le monde devrait faire du sport, c'est hautement bénéfique. Le sport aide à mieux gérer le stress, à maintenir une très bonne forme physique et surtout à propager une excellente humeur autour de soi. De plus, le sport élargit votre champ relationnel.

Avec la pratique d'une activité sportive régulière, on est gagnant à coup sûr ! », a insisté Aimé Brika. En plus des aspects ci-dessus évoqués, il convient de rappeler que l'autre point fort de ce festival est d'ordre culturel. Ce festival est également une tribune pour la promotion de la culture africaine eu égard au fait que dans nos traditions sont aussi présentes sous différentes formes d'arts martiaux à découvrir et à promouvoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de l'Aiam est également revenu sur les difficultés d'ordre organisationnel liées aux finances. « Nous sommes déjà à plus de cent millions de francs Cfa (100 000 000F) de dépenses prévisionnelles pour les trois jours de festival », a-t-il confié, mais nous arriverons à bout de cette difficulté par l'implication de chacun.

En termes de partenariat, il a cité les écoles, les associations et les fédérations d'arts martiaux partenaires, les ministères dont le ministère des sports et du cadre de vie, le ministère de l'alphabétisation et de l'éducation nationale, les collectivités locales, les fédérations patronales etc; qui ont bien voulu associer leur image à cette activité de grande envergure et à forte valeur ajoutée sociale.