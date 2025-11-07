Cote d'Ivoire: Miss Univers 2025 - En Thaïlande Olivia Yacé fait déjà rayonner le pays

Portant fièrement son écharpe, c'est avec une énergie débordante et une gestuelle soignée qu'Olivia Yacé a fait résonner le nom de la Côte d'Ivoire dans la salle du Mgi Hall, à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Elle a été classée première dans le top 20, après la cérémonie de présentation des reines de beauté.

Vêtue d'une robe noire sublimée à la taille par des fils de chaîne scintillants et mettant en valeur sa belle silhouette, elle a fait son entrée sur le podium de la 74e édition de Miss Univers. C'était le 5 novembre, lors de la cérémonie de présentation des candidates. 119 prétendantes venues des quatre coins du monde, dont 15 africaines, prennent part à ce prestigieux concours de beauté internationale.

Olivia Yacé, ambassadrice du style et de la culture ivoirienne

À chacune de ses prestations, la reine de beauté ne manque pas de faire sensation, mettant en avant la culture ivoirienne à travers ses tenues. Pour sa première apparition, le 2 novembre, elle portait une jupe crayon à franges associée à un chemisier à manches longues signée du créateur ivoirien Gilles Touré.

Le 3 novembre, à l'occasion de la cérémonie de remise des écharpes, elle a de nouveau capté l'attention, en arborant une robe noire ornée de pois baoulé, une création de la Maison Pelébe. Ce look royal et raffiné, entièrement made in Côte d'Ivoire, a mis en lumière le savoir-faire et la créativité des stylistes locaux. Sans oublier la robe noire signée Eli Kuamé portée lors de la présentation des différentes tenues.

Tout au long des 20 jours de la compétition qui se déroulera dans trois grandes villes de Thaïlande (Bangkok, Phuket et Pattaya), Olivia Yacé prévoit de mettre en avant la richesse culturelle et artistique de son pays. Une manière pour elle de faire voyager le monde au coeur de la Côte d'Ivoire, tout en valorisant ses créateurs et ses artisans.

La grande finale aura lieu dans la nuit du 20 au 21 novembre. Elle sera retransmise en direct et en exclusivité, à 23h55min, sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci). La Miss Univers 2024 est Victoria KjaEr Theilvig, couronnée le 16 novembre 2024, au Mexique. Elle est la première danoise à remporter ce titre, succédant à Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023.

La participation des Africaines à Miss Univers

Depuis la création de Miss Univers en 1952, 4 africaines ont été sacrées. Il s'agit de Margaret Gardiner (Afrique du Sud-1978), Mpule Kwelagobe (Botswana-1999), Leila Lopes (Angola-2011) et Zozibini Tunzi (Afrique du Sud-2019)