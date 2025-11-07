Congo-Kinshasa: Kinshasa accueille la 31e réunion du Comité régional de la CIRGL

La ville de Kinshasa organise, du 7 au 8 novembre, la 31e réunion du Comité régional de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Sous les auspices du ministre congolais des Mines, ce forum de deux jours vise à mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles dans cette partie du continent.

Les participants à ces assises débattent également de la coordination des politiques régionales, du renforcement de la coopération en matière de sécurité et de stabilité, ainsi que de la mise en place d'un cadre juridique commun.

Ils entendent aussi s'attaquer aux liens entre l'exploitation illicite des ressources et les conflits armés, tout en veillant à ce que les richesses naturelles notamment le coltan, le cobalt, l'étain, le bois et autres deviennent un levier de développement durable pour les populations locales.

Ce forum intervient trois semaines après le Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers liés aux accords de paix en RDC et dans les Grands Lacs.le Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers liés aux accords de paix en RDC et dans les Grands Lacs.

Placées sous le thème « Ensemble pour le développement, la paix et la responsabilité partagée », ces assises de trois jours visaient à transformer les accords de paix en véritables leviers de développement pour la région.

A l'initiative du Comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, cette rencontre réunit des acteurs de la société civile, des représentants du gouvernement, ainsi que des partenaires techniques et financiers.