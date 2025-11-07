Congo-Kinshasa: La société Punia Kasese Mining confrontée aux creuseurs artisanaux

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'avocat-conseil de Punia Kasese Mining (PKM), Me Eloi Bundibulya, appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir face à l'envahissement du périmètre de cette société minière par des creuseurs artisanaux, dans le territoire de Punia, au Maniema.

Il a lancé cette alerte le jeudi 6 novembre, à l'issue de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, tenue à Kindu.

Dans son intervention, Me Eloi Bundibulya a demandé au gouverneur du Maniema de porter une attention particulière à la situation à Punia et de tenter de rétablir l'ordre dans ce secteur.

« Cette conférence contribue énormément à l'avancement des travaux de Punia Kasese Mining, car nous faisons face à de nombreux défis à Punia. Parmi eux, la présence de creuseurs artisanaux dans nos périmètres. C'est un problème que seules les autorités provinciales et centrales peuvent nous aider à résoudre. Jusqu'à présent, nous avons fourni beaucoup d'efforts, mais nous n'avons toujours pas trouvé de solutions », a-t-il souligné.

L'avocat a également précisé qu'il existe de nombreuses entités de traitement, des négociants et des coopératives à Punia qui opèrent dans le périmètre de PKM sans avoir conclu d'accord avec la société.

Outre la présence des creuseurs artisanaux, la société minière PKM est confrontée à des pénuries d'électricité.

« Nous souhaitons réhabiliter la centrale, mais nous avons besoin de certains éléments pour pouvoir entamer les travaux de réhabilitation. Aucune mine industrielle ne peut se développer sans énergie », a poursuivi Me Eloi Bundibulya.

Il a exprimé le souhait que le Code minier soit pleinement appliqué à la société PKM.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

