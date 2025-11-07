Congo-Kinshasa: Un chef Wazalendo accusé d'avoir abattu un commerçant ambulant à Shabunda

La Mutuelle des commerçants ambulants Bashi-Bahavu, exerçant dans le territoire de Shabunda, accuse un général autoproclamé du groupe Wazalendo d'avoir abattu l'un de ses membres.

Cette tragédie s'est produite le jeudi 6 novembre dans le groupement Batale, village Mulongo, situé dans la province du Sud-Kivu.

Plusieurs personnes issues de différentes catégories sociales, contactées sur place, se disent consternées et appellent à une intervention urgente des autorités politico-administratives et judiciaires.

Selon le président de leur association, le jeune commerçant ambulant avait d'abord été interrogé au sujet d'un billet de 1 000 francs rwandais retrouvé sur lui par les Wazalendo, avant d'être exécuté.

Gentil Mulume Oderhwa explique que la victime avait été arrêtée le 24 octobre dernier par le général Nganda et S2 Kibamba du mouvement Wazalendo dans le territoire de Shabunda. Ils l'accusaient d'être un espion en raison de la présence d'un billet de 100 francs rwandais dans sa poche.

« Notre frère a été arrêté immédiatement. Nous avons tenté de plaider sa cause en expliquant qu'il s'agissait d'un commerçant ambulant Shi. Ils ont exigé des amendes, et nous avons payé plus d'un million cinq cent mille francs congolais pour sa libération.

Après avoir reçu l'argent, ils ont déclaré qu'il ne pouvait pas être libéré. Notre frère Cirhuza a été tué et enterré par ce même général dans la brousse. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer sérieusement, car nous sommes complètement abandonnés », a déclaré Gentil Mulume Oderhwa.