Sénégal: Tera meeting du 8 novembre - Les injonctions de Sonko à ses militants et sympathisants

A la veille du tera meeting annonce pour ce samedi 8 novembre à l'esplanade du Stade Léopold Sédar Senghor, le leader du Parti PASTEF a lancé ce vendredi 7 novembre 2025 un message fort empreint de sérénité et de responsabilité, Ousmane Sonko a invité ses militants et sympathisants à la sérénité et à la discipline.

Considérant cette rendez-vous comme un tournant décisif pour le parti dont il dirige, Ousmane Sonko appelé à faire de « cette rencontre une réussite totale ». Toutefois, pour atteindre cet objectif, « Il faut qu'on la réussisse dans la forme comme dans le fond », a-t-il recommande, avant d'indiquer en revanche : « Mon esprit est tranquille quand j'ai vu ce grand engouement manifesté par les patriotes et les Sénégalaises de manière générale. Cela montre que PASTEF est toujours là où il était hier. »

Dans son appel à zéro incident et zéro accident, le leader de PASTEF invite les chauffeurs qui assureront le transport aller-retour des militants et sympathisants à la sérénité. J'invite à mes amis chauffeurs qui auront la charge de transporter les militants en aller comme retour de rouler dans la sérénité, d'éviter tout ce qui pourrait engendrer des difficultés, comme des accidents parce que nous voulons passer cette journée avec zéro incident et zéro accident sur ce rendez-vous d'échange et de paix. Il s'agira d'un rendez-vous pour nous de fixer le cap et les orientations.»

Il a prié également à ses militants et sympathisants de rester calme et discipliner une fois arrivés, afin d'éviter tout ce qui est bousculade au moment il va procéder à délivrer le message. Nous devons savoir qu'il ne s'agira pas seulement d'une simple animation. « Evitons que le bruit prenne le dessus sur le message délivré », a invité le président de PASTEF.

Pour finir, Ousmane Sonko a appelé les militants résidents à Dakar, de retourner à l'esplanade du Stade Léopold Sédar Senghor au lendemain dimanche de la manifestation afin de nettoyer les lieux. « Nous devons montrer que cette discipline nous ne l'appelons pas seulement au sein de notre parti, mais c'est qu'on veut appliquer dans notre pays... »