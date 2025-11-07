Sénégal: Cemstrat 2 - Le parchemin de la capitalisation

Le Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), structure de formation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), et Hec Paris ont procédé, ce vendredi 7 novembre 2025, à la clôture de l'édition 2025 du Certificat executive management stratégique bancaire - Niveau 2 (Cemstrat 2).

La cérémonie, présidée par le directeur général du Cofeb, a réuni à Dakar les représentants de Hec Paris, des cadres dirigeants du secteur bancaire et financier de l'Uemoa, ainsi que les 27 récipiendaires issus de huit (08) pays et dix-neuf (19) institutions.

Prenant la parole à cette occasion, le directeur général du Cofeb a félicité les participants pour leur réussite et salué « leur assiduité, leur engagement et la qualité de leurs travaux », fruits d'un partenariat solide entre la Bceao et Hec Paris, initié en 2012.

« Ce parcours, qui intègre les mutations rapides de l'environnement économique et financier de notre Union, illustre notre ambition de doter le système bancaire ouest-africain de cadres dirigeants, capables de conjuguer performance et responsabilité », a-t-il déclaré.

Le programme Cemstrat, conçu en deux niveaux complémentaires, vise à renforcer les capacités de leadership stratégique des cadres supérieurs du secteur financier. Le directeur général a, par ailleurs, insisté sur la nécessité pour les récipiendaires, de partager les connaissances acquises au sein de leurs institutions respectives et d'en faire bénéficier leurs collaborateurs.

« Vous êtes désormais nos ambassadeurs. Continuez à diffuser l'esprit d'excellence et d'innovation que véhicule le programme Cofeb/Hec Paris », a dit M. Mahaman Tahir Hamani.

Le partenariat entre le Cofeb et Hec Paris a franchi une étape décisive avec la capitalisation des certificats Cemstrat 1 et 2 conduisant au diplôme "Global Executive Master in Management" (GEMM) de Hec Paris.

Cette reconnaissance académique internationale ouvre, selon lui, de nouvelles perspectives aux cadres africains formés dans la sous-région, tout en inscrivant la formation dans une logique de performance globale et de souveraineté régionale.

A sa suite, Mme Armelle Dufour, directrice des projets stratégiques internationaux de Hec Paris, a félicité les récipiendaires pour la rigueur et la qualité de leurs soutenances, « fruit d'un travail acharné et d'une véritable appropriation des enseignements reçus ».

« Vous avez su traduire chaque module en réflexion stratégique pour vos institutions. Ces soutenances marquent l'aboutissement d'un parcours exigeant, mais porteur d'impact », a-t-elle salué.

Mme Dufour a en outre rappelé , que cette 25ème promotion s'inscrit dans la continuité d'un partenariat vieux de 13 ans, qui a permis à plus de 60 cadres de suivre successivement les programmes Cemstrat 1 et 2.

« Ce programme est une aventure humaine et académique, mais aussi une expérience collective qui relie 19 institutions, publiques, privées et fintechs, autour d'une même vision : penser globalement, agir localement et impacter durablement », a-t-elle insisté.

Des programmes capitalisables et accessibles à plus de talents africains

Mme Dufour a salué la décision historique de rendre les certificats Cemstrat 1 et 2 capitalisables vers le Global Executive Master in Management de HEC Paris ; une première dans l'histoire de l'école. « C'est le fruit de 13 années de collaboration. Cette passerelle permet désormais à nos récipiendaires de poursuivre un parcours diplômant d'envergure internationale », a salué Mme Dufour.

Elle a également, conclut en mettant en avant la subvention octroyée par la Bceao, qui rend les formations « deux fois plus accessibles » que les programmes équivalents, contribuant ainsi à démocratiser l'accès à l'excellence dans la région. Selon la représentante de HEC Paris « cette réussite est aussi celle de la Bceao et du Cofeb, qui permettent à de nombreux acteurs du secteur financier africain de bénéficier de programmes d'élite à coût maîtrisé. »