Afrique de l'Ouest: BRVM - Fin de semaine contrastée pour les activités du marché

7 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la dernière séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les activités ont eu des évolutions contrastées.

La valeur totale de ces transactions est ainsi passé de 1,090 milliard FCFA la veille à seulement 283,144 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est de nouveau au-dessous des 13 000 milliards FCFA, se situant à 12 964,377 milliards FCFA contre 13 006,594 milliards FCFA le jeudi 6 novembre 2025.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 6,981 milliards, s'établissant à 10 709,260 milliards FCFA contre 10 716,241 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares de la bourse sont tous en baisse. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite s'est replié de 0,32% à 336,25 points contre 337,34 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,48% à 163,92 points contre 164,71 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est également en baisse de 0,39% à 140,16 points contre 140,71 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 8 060 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 565 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,41% à 975 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 1 575 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 2 270 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 325 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,31% à 1 015 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 3,08% à 14 155 FCFA).

