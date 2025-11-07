Soudan: Le Président du CST rencontre le Gouverneur de la région du Nil Bleu

Le Président du Conseil Souverain de Transition et Commandant en Chef des Forces Armées, le Général d'Armée Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui le Gouverneur de la Région du Nil Bleu, Ahmed Al-Omda.

La rencontre a porté sur l'ensemble de la situation dans la région et les efforts déployés par le gouvernement de la région pour fournir des services aux citoyens.

Le president de CST a écouté un exposé détaillé du Gouverneur sur la situation sécuritaire et les développements dans la région, confirmant la disponibilité des habitants du Nil Bleu à participer à la mobilisation générale et à l'état d'alerte pour repousser la rébellion et purifier chaque parcelle souillée par la milice terroriste Al-Daglo.

Il a souligné la réponse des citoyens du Nil Bleu à l'appel du Commandant en Chef des Forces Armées et leur engagement dans la résistance populaire.

Le Gouverneur de la Région du Nil Bleu a salué les sacrifices des Forces Armées et de leurs forces de soutien dans la bataille de la dignité, rendant hommage aux martyrs qui ont donné leur vie pour défendre l'honneur et la dignité du peuple soudanais.