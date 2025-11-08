Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 novembre 2025

revue de presse

CAF Awards 2025 : Rendez-vous à Rabat

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la cérémonie des CAF Awards 2025 se déroulera à Rabat, au Maroc, le mercredi 19 novembre 2025.

Cette prestigieuse cérémonie mettra à l’honneur les meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et sélections africains de l’année.

Parmi les distinctions figurent : Joueur africain de l’année masculin et féminin, entraîneur de l’année hommes et femmes, équipe nationale et club de l’année, ainsi que le jeune joueur de l’année. Les nominations pour les catégories masculine et féminine ont déjà été dévoilées. (Source Apanews)

Mali : Le Quai d’Orsay recommande aux Français de quitter temporairement le pays

Depuis le mois de septembre, le Groupe de soutien de l’islam et des musulmans, affilié à Al-Qaida, s’attaque aux camions-citernes de carburant venant notamment du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, par où transite la majorité des biens qu’importe le Mali.

La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali « dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles », alors que Bamako, la capitale, et de nombreuses régions du pays sont peu à peu asphyxiées par un blocus djihadiste, selon une note aux voyageurs postée par le ministère des affaires étrangères, vendredi 7 novembre. (Source Le Monde Afrique)

Côte d’Ivoire : Le préfet rappelle l’interdiction de la manifestation de l’opposition prévue samedi

La manifestation prévue samedi 8 novembre à Abidjan par l’opposition ivoirienne pour protester contre les violences entourant l’élection présidentielle du 25 octobre n’a pas été autorisée, a annoncé vendredi 7 novembre le préfet de la région. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’interdiction de tout meeting ou rassemblement politique pendant deux mois, décrétée par le gouvernement.

L'opposition contestait l'exclusion de certains de ses leaders de la présidentielle par la justice, notamment l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo (2000-2011), ainsi que la candidature à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, finalement réélu avec près de 90% des voix. (Source Africa Radio)

Tanzanie : Plus de 70 personnes inculpées suite aux violences postélectorales

Ce vendredi, les procureurs tanzaniens ont inculpé plusieurs dizaines de personnes pour trahison en raison de leur rôle présumé dans les violences qui ont entouré les élections contestées dans le pays.

L'acte d'accusation identifie 76 suspects accusés d'avoir tenté d'entraver les élections du 29 octobre "dans le but d'intimider" les autorités à Dar es Salaam, la capitale économique. Outre la trahison, les suspects sont également accusés de complot criminel.

La Tanzanie est secouée par des violences à la suite d'une élection qui, selon les observateurs internationaux, n'a pas été libre et équitable. (Source Africanews)

Zimbabwe : Baisse du taux de pauvreté de 38% en 24 ans

Le président Emmerson Mnangagwa a souligné les progrès réalisés par le Zimbabwe dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie.

S’adressant aux dirigeants mondiaux et aux responsables de l’ONU lors du deuxième Forum mondial sur le développement social à Doha , au Qatar du 4 au 6 novembre 2025, le président zimbabwéen a noté que le taux de pauvreté au Zimbabwe était passé de 62 % à 38,3 % entre 1995 et 2019, tandis que le taux de scolarisation dans le primaire avait atteint 88 %, réaffirmant l’engagement du Zimbabwe en faveur d’un développement centré sur les personnes grâce à des politiques fondées sur la Vision 2030 et la Stratégie nationale de développement du pays. (Source Africa 24)

Le Cameroun, un acteur économique régional incontournable

Dans la sous région, la position stratégique du Cameroun ne découle pas uniquement de sa superficie (475 442 km²) ou de sa diversité économique, mais surtout d'un atout géographique important : le pays dispose d'une façade maritime de plus de 400 km sur le golfe de Guinée.

Ce littoral, qui abrite les ports de Douala et celui en eau profonde de Kribi, fonctionne comme la principale porte d'entrée et de sortie pour une grande partie de la région.

Un atout qui permet au Cameroun d'exercer une réelle influence sur les économies de pays enclavés comme le Tchad et la République centrafricaine, mais cela lui permet également d'interagir avec ses voisins côtiers, à l'instar du Gabon et de la Guinée équatoriale. (Source Deutsche Welle)

Gabon : La digitalisation, l’arme du gouvernement pour recouvrer 3 340 milliards de recettes douanières et fiscales

En 2026, les recettes fiscales et douanières cumulées devraient atteindre près de 3 340 milliards de FCFA, soit près de 80 % des recettes budgétaires totales prévues. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement va s’appuyer sur trois leviers essentiels.

Le renforcement du contrôle des importations et des transactions économiques, l’élargissement de l’assiette, mais surtout la modernisation numérique des administrations fiscales et douanières. Cette réforme ambitieuse vise à rendre le système de recouvrement plus transparent, plus efficace et moins vulnérable aux pratiques de corruption. (Source GabonMediaTime)

Communales 2026 : Moele Bénin, FCBE et Les Démocrates régularisent leurs dossiers de candidature

Les partis politiques Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele Bénin), Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et Les Démocrates ont procédé, ce vendredi 7 novembre 2025, à la régularisation de leurs dossiers de déclaration de candidatures pour les élections communales du 11 janvier 2026.

Cette étape marque une avancée importante dans le processus électoral, puisqu’elle répond aux prescriptions légales définies par l’article 41 du Code électoral. Cet article prévoit qu’en cas d’insuffisances constatées dans un dossier, la Commission électorale nationale autonome (CENA) notifie les partis concernés et leur accorde un délai de soixante-douze heures ouvrables pour y remédier. (Source BeninWebTv)

Présidentielle en Guinée : Cellou Dalein Diallo porte plainte contre l’État auprès de la Cedeao

L’opposant en exil entend ainsi contester son exclusion de la course à la présidentielle du 28 décembre. Mais la Cour de justice de la Cedeao ne dispose pas de mécanisme pour faire appliquer ses décisions.

L’opposant guinéen en exil Cellou Dalein Diallo a annoncé, jeudi 6 novembre, « porter plainte auprès de la Cour de justice de la Cedeao contre l’État guinéen » pour l’avoir exclu du fichier électoral, et donc de l’élection présidentielle du 28 décembre, à laquelle le chef de la junte Mamadi Doumbouya sera candidat, en dépit de sa promesse initiale de rendre le pouvoir aux civils.

« J’ai donné mandat à mes avocats de porter plainte auprès de la Cour de justice de la Cedeao [Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest] contre l’État guinéen, qui a arbitrairement refusé mon enrôlement dans le fichier électoral guinéen », a déclaré à l’AFP l’ex-Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo, dénonçant une « décision injuste et illégale ». (Source Jeune Afrique)

Football : La malédiction du dernier appel : quand l’Afrique retient son souffle pour ses stars

C’est la hantise éternelle de chaque sélectionneur et le cauchemar récurrent de millions de supporters : voir son joueur star s’effondrer sur une pelouse européenne, juste avant le coup d’envoi d’une compétition majeure. Ce scénario cruel s’est rejoué ce mardi 4 novembre avec Achraf Hakimi. À quelques semaines de la CAN 2025 que doit accueillir le Maroc, l’inquiétude est immense.

Ce mardi 4 novembre, l’affiche de la quatrième journée de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich tenait toutes ses promesses en termes d’intensité. Si les Bavarois sont repartis du Parc des Princes avec une victoire 2-1, le fait majeur de cette soirée reste, hélas, la très vilaine blessure de l’international marocain Achraf Hakimi.

Alors que le Maroc s’apprête à accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025, tous les regards sont braqués sur son capitaine. Le latéral droit du PSG a vu sa course stoppée net juste avant la pause. Mené 2-0 après un doublé du Colombien Luis Diaz, le Parisien tentait de sonner la révolte. Un tacle violent et mal maîtrisé de Diaz a non seulement stoppé la course d’Achraf Hakimi, mais a surtout figé les cœurs de tout un peuple. (Source Le Soleil sn)