Gabon: Les organisations de Jeunesse appellent le Président de la République à un dialogue national avec la Jeunesse gabonaise

Dans un contexte marqué par la refondation nationale et la volonté affirmée du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, d'impliquer toutes les forces vives dans la construction du Gabon Nouveau, les organisations de jeunesse lancent un appel solennel à l'ouverture d'un Dialogue National entre le Président de la République et la Jeunesse Gabonaise.

À travers une correspondance officielle adressée au Chef de l'État, le Forum National des Organisations de la Jeunesse du Gabon (FNOJG) plateforme fédératrice regroupant associations, mouvements de jeunesse, mutuelles universitaires, coopératives scolaires, clubs et jeunes entrepreneurs issus de toutes les provinces, sollicite une audience auprès du Président de la République afin de lui présenter le projet d'un Dialogue structuré, inclusif et participatif entre la jeunesse et les plus hautes autorités de l'État.

« Cette initiative vise à offrir à la jeunesse gabonaise un espace d'écoute, d'expression et de co-construction des politiques publiques. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation nationale impulsée depuis le 30 août 2023 », a déclaré M. Emmanuel Obakamba Ombana, Coordinateur Général du Forum et Membre Consultatif et Permanent en Afrique Centrale pour la Jeunesse auprès du Sous-Secrétariat de l'ONU pour la Jeunesse et les Affaires.

1 - La jeunesse au coeur du développement national.

Avec près de 70 % de la population âgée de moins de 35 ans, la jeunesse constitue le principal moteur de la transformation socio-économique du Gabon. Son rôle est crucial dans la mise en oeuvre du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, des Études Prospectives Gabon 2050, de la Politique Nationale de la Jeunesse et des Agendas 2030 et 2063 des Nations Unies et de l'Union Africaine.

2 - Des exemples inspirants à travers le monde.

Le FNOJG s'inspire d'expériences réussies dans plusieurs pays :

● Au Rwanda, le Président Paul Kagame organise le Dialogue National Umushyikirano, espace d'échanges directs avec les jeunes.

● En Afrique du Sud, le Youth Forum annuel sous la présidence de Cyril Ramaphosa encourage l'innovation et la participation citoyenne.

● Au Kenya, les Présidents Uhuru Kenyatta et William Ruto ont instauré des rencontres régulières avec les jeunes entrepreneurs.

● En France et aux États-Unis, les gouvernements ont institutionnalisé des échanges citoyens avec la jeunesse pour renforcer la démocratie participative.

Ces modèles montrent que le dialogue entre le Chef de l'État et la jeunesse n'est pas seulement un symbole, mais un levier puissant pour la cohésion nationale et la gouvernance inclusive.

3 - Un appel à la vision et à l'espérance.

Le Forum National des Organisations de la Jeunesse du Gabon exprime sa profonde admiration pour les efforts du Président de la République, Chef de l'État, dans la transformation du pays, et estime que ce Dialogue National serait un tournant historique, plaçant la jeunesse au centre du développement du Gabon Nouveau.

« Nous croyons fermement que le dialogue et la concertation permettront de bâtir une génération de jeunes responsables, engagés et porteurs d'espérance pour la Nation », conclut le Coordinateur Général.