Sénégal: Football - En Ligue 1, le derby entre l'US Ouakam et l'ASC Jaraaf s'annonce âpre

Dakar — Le derby dakarois de dimanche, entre l'US Ouakam et l'ASC Jaraaf en Ligue 1, s'annonce "spécial" et âpre, selon des dirigeants des deux clubs, qui invitent leurs supporters au fair-play.

L'affiche choc US Ouakam-ASC Jaraaf, pour la deuxième journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise, est programmée à 17 h 00, au stade de Ngor.

La Ligue sénégalaise de football professionnel a donné une conférence de presse, vendredi, en présence de Souleymane Diallo, l'entraîneur des Vert et Blanc, et d'Ibrahima Coundoul, l'entraîneur adjoint de l'US Ouakam.

"Ce sera un match spécial. Nous voulons montrer que ça se joue chez nous. Nous allons aborder cette rencontre sereinement", a dit Coundoul, estimant que son équipe "a les moyens de faire face" au champion en titre.

"En raison de la perte de plusieurs joueurs cadres, nous comptons sur la jeunesse et la fraîcheur de nos nouvelles recrues", a-t-il ajouté. Ce match est programmé après que l'US Ouakam "a corrigé" des "maladresses offensives", selon son entraîneur adjoint.

"Nous avons bien commencé avec l'AS Pikine (0-0), la semaine dernière, à Pikine. Nous avons corrigé certaines maladresses offensives notées lors de ce match. L'équipe continue de s'adapter à notre style de jeu", a-t-il assuré, invitant les supporters à la sérénité.

Souleymane Diallo, lui, a tenu à rappeler que le Jaraaf, champion en titre, a des obligations en termes de performances. "Nous sommes une grande équipe. Le Jaraaf est exigeant. Nous nous étions fixé un objectif de quatre points sur six pour les deux premières journées. Nous sommes un peu en retard sur nos objectifs. Il nous faudra, donc, un résultat probant, dimanche", a fait valoir Diallo.

Le club de La Médina a fait match nul (1-1) contre l'ASC HLM, lors de la première journée. Son entraîneur tient à ce que le spectacle soit beau, dimanche.

"L'enjeu ne doit pas tétaniser le jeu. Nous voulons que nos supporters savourent tellement la qualité du match qu'ils n'auront pas le temps de verser dans la violence. Ce sont des acteurs de premier plan du développement du football au Sénégal", a souligné Souleymane Diallo.

Les capitaines des deux équipes, également présents à la conférence de presse, ont promis un beau spectacle et un bon résultat à leurs supporters respectifs.