Sénégal: Tournoi international de Futsal U17 - Les Lionceaux s'inclinent devant le Portugal, 1-5

Dakar — L'équipe nationale masculine des moins de 17 ans de Futsal a essuyé, vendredi, sa deuxième défaite consécutive (1-5) devant celle du Portugal, lors de la deuxième journée du tournoi international de Futsal U17 dans le cadre de "Dakar en jeux", au Dakar Arena de Diamniadio.

Avec cette deuxième défaite, les Lionceaux ne vont pas disputer la finale de ce tournoi préparatif des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Jeudi soir, les Lionceaux avaient été largement dominés par les jeunes brésiliens, 1-14.

Avec la deuxième victoire sur le Sénégal, le Portugal est assuré de disputer la finale face au Brésil. Les Auriverdes ont enchaîné une deuxième victoire en battant (7-3) le Maroc. Les Marocains enregistrent leur deuxième revers après avoir perdu devant les jeunes portugais, jeudi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Samedi, les Lionceaux du Sénégal affrontent les Lionceaux de l'Atlas (17h), tandis que le derby lusophone va opposer le Brésil au Portugal (19 h).

En début d'après-midi, les deux rencontres du tournoi féminin initialement prévues à 13h00 entre les équipes A et B du Sénégal et à 15h00 entre la Namibie et la Guinée ont été annulées.

Jeudi, les deux sélections du Sénégal avaient battu respectivement la Guinée et la Namibie.

Selon le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), le classement de la compétition féminine sera désormais déterminé en fonction des résultats de la phase de groupes.

Samedi, le Sénégal A rencontre le Sénégal B (15 h) et la Namibie affronte la Guinée.

Dimanche, les Lioncelles A seront aux prises avec les Namibiennes et les Lioncelles B défieront les Guinéennes.

Le tournoi international de Futsal des moins de 17 ans, qui se tient de jeudi à dimanche, est organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les JOJ prévus au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.