Afrique de l'Ouest: Des participants souhaitent que l'exposition Sénégal-Ivoire fasse tache d'huile

Dakar — Des participants à l'exposition Sénégal-Ivoire se sont réjouis, vendredi, à Dakar, de la capacité des évènements de cette nature à leur offrir des opportunités, à créer des liens et à développer leur carnet d'adresses.

La troisième édition de cette exposition de trois jours s'est ouverte le même jour, dans la capitale sénégalaise, en présence d'exposants sénégalais et ivoiriens pour la plupart.

"L'exposition Sénégal-Ivoire crée beaucoup de liens entre les exposants. Elle favorise les échanges et la cohésion entre les artisans sénégalais et ivoiriens. Elle nous permet d'élargir notre carnet d'adresses", affirme Samira Wardini, la promotrice de la marque vestimentaire Bellemira, basée à Abidjan, où s'est établie cette Sénégalaise depuis trois ans.

Après avoir participé aux deux premières éditions de l'exposition, dans la capitale ivoirienne, elle a tenu à prendre part à celle de cette année, à Dakar.

"Cette synergie entre les exposants peut déboucher sur beaucoup de choses, des liens étant tissés entre nous", ajoute Mme Wardini, venue faire en même temps la promotion de produits alimentaires fabriqués en Côte d'Ivoire.

Elle dit vendre en Côte d'Ivoire des produits fabriqués au Sénégal, estimant qu'il s'agit d'exporter le savoir-faire sénégalais.

Bineta Kane aussi a participé aux trois éditions de l'exposition Sénégal-Ivoire. Elle y commercialise une marque d'encens. "L'expo nous a permis d'avoir plus de visibilité, de nous faire connaître et d'écouler nos produits", dit Mme Kane, souhaitant que des initiatives similaires fassent tache d'huile en Afrique de l'Ouest.

La promotrice de "L'atelier Lika", une marque de maroquinerie, souhaite, elle aussi, que des évènements de cette nature se tiennent régulièrement dans les pays de la région. "Ça me donne l'occasion de me faire connaître, de faire connaître notre marque et de trouver de nouveaux clients", ajoute-t-elle.

Les gains tirés des évènements similaires ne sont pas immédiats, signale la même exposante, estimant que l'exposition Sénégal-Ivoire sert aussi à nouer des contacts avec des entrepreneurs de plusieurs pays.

"Je souhaite que cette édition [...] puisse inspirer les jeunes entrepreneurs, renforcer nos partenariats et générer de nouvelles opportunités", affirme Marème Monteiro, l'organisatrice de l'exposition Sénégal-Ivoire.

"Valoriser le savoir-faire africain : création, innovation et transformation locale" est le thème de l'édition de cette année, à laquelle participe Mamady Élysée, un exposant ivoirien.

Moria, son entreprise spécialisée dans l'habillement, propose à la clientèle des "designs purement africains". "Il faut être fier de ce que l'on est. Personne ne pourra valoriser mieux que nous la culture africaine", soutient-il.

"C'est ma première participation à cette exposition. Nous cherchions des opportunités, celle-là s'est présentée. Nous n'avons pas hésité à la saisir", ajoute Mamady Élysée.