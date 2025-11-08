Sénégal: Un diplomate évoque la vitalité de la littérature africaine

Dakar — L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal, Christophe Muzungu, a salué, vendredi à Dakar, la vitalité de la littérature africaine, qu'il considère comme un acte de liberté donnant une voix à une Afrique debout et en "dialogue sans complexe" avec le reste du monde.

"La littérature africaine est d'abord et avant tout un acte de liberté. Elle dit, sans crainte, nos douleurs, nos luttes et nos identités multiples. Elle a donné voix à une Afrique debout, une Afrique qui pense, qui crée et qui dialogue sans complexe avec le monde extérieur", a notamment indiqué le diplomate.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain ce 7 novembre, dont son pays, la RDC, est l'invité d'honneur, Christophe Muzungu a affirmé que "la littérature africaine est bien plus qu'un art (...), mais une résistance et une promesse".

La rencontre portant sur le thème "Littérature et écritures plurielles" avait pour parrain Mamadou Tangara, chef de la mission de l'Union africaine au Mali et ancien ministre gambien des Affaires étrangères.

Des représentants de plusieurs pays d'Afrique prennent part à cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 11 novembre.

"Au-delà des mots, cette journée reste non seulement un moment de 'l'amitié', mais aussi du "dialogue entre les nations africaines"', a encore fait valoir le diplomate congolais.

"Comme le rappelait Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente (...)", a-t-il ajouté.

S'exprimant au nom du parrain Mamadou Tangara, Thierno Oumar Barry s'est félicité du choix porté sur l'ancien ministre gambien, rappelant l'engagement de ce dernier pour la promotion de "la paix, de l'éducation et de la coopération africaine".

"L'Afrique écrit son destin à l'encre de ses langues, de ses rêves et de ses luttes. Chaque mot africain est une graine d'espérance semée dans la mémoire du monde", a conclu M. Barry.