Afrique de l'Ouest: Remise de certificats en management stratégique bancaire à 27 cadres issus de la zone UEMOA

Dakar — Vingt-sept cadres du secteur bancaire et financier issus de huit pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont reçu vendredi à Dakar leur "Certificat exécutive management stratégique bancaire -niveau 2 (CEMSTRAT 2)" à la suite d'une session de formation qui vise à renforcer les capacités des dirigeants bancaire et financier, a constaté l'APS.

Lundi dernier, 31 cadres avaient reçu leurs "Certificat Executive Management Stratégique Bancaire niveau 1" (CEMSTRAT 1), une formation en partenariat avec l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris).

La cérémonie de remise des certificats du CEMSTRAT 2, clôturant la session 2025, a été présidée par le directeur général du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB) Mahaman Tahir Hamani.

Il a salué "l'importance de la certification", estimant qu'elle renforce les capacités des dirigeants du secteur bancaire et financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Hamani a également exprimé la "satisfaction" des autorités de la BCEAO de poursuivre, en coopération avec HEC Paris, une offre de formation "ajustée" aux nouvelles exigences du marché, aux mutations des métiers de la banque et de la finance, ainsi qu'aux nouvelles pratiques managériales.

Il a aussi rappelé que le contenu du CEMSTRAT 2 est "régulièrement actualisé" en fonction de l'évolution de l'environnement économique et financier de l'organisation communautaire.

La directrice de projets stratégiques internationaux à HEC Paris, Armelle Dufour, s'est dite "très impressionnée" par l'engagement et la détermination des récipiendaires.

"On connait le poids de vos responsabilités. vous rendre disponibles pour suivre les modules, pour travailler ensemble, est un exploit", a-t-elle souligné.

"C'est vraiment un pari que vous avez su relever, pour nous, pour vous-mêmes, et pour vos institutions", a apprécié Mme Dufour.

Professeur à HEC Paris et directeur académique du CEMSTRAT 2, Bertrand Quelin, a souligné l'importance d'un leadership adaptatif et de l'agilité organisationnelle, "des qualités que les participants ont pu développer tout au long du parcours en particulier dans le contexte de la digitalisation accélérée du secteur".

La porte-parole du jour des récipiendaires venus de 19 institutions financières et bancaires, Massétou Diaby Epsé Traoré, a salué "la qualité des enseignements qui a permis aux cadres de mieux s'outiller avec une vision plus éclairée".

Le parcours qui s'est déroulé du 29 avril au 7 novembre 2025, a alterné "sessions virtuelles et présentielles" à Dakar.

Cinq thématiques ont été dispensées dont la transformation stratégique, la finance, la stratégie digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques. Il s'en est suivi de la soutenance des projets individuels, avant la cérémonie de remise de certificats.

"Depuis 2012, plusieurs centaines de dirigeants ont été formés avec succès via les mêmes programmes certifiants proposés conjointement par le COFEB et HEC Paris. Ces sessions sont axées sur le management général des activités bancaires, le management des ressources humaines, le management stratégique bancaire et le management de la transformation digitale", lit-on dans un document remis à la presse.