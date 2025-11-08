Sénégal: Népotisme supposé à l'ASP - Le directeur général dénonce une 'manipulation' et saisit la justice

Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), Seydina Oumar Touré, a réagi fermement à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'un document anonyme accusant sa direction de « népotisme ». Dans un communiqué, l'ASP dénonce une initiative « malveillante » visant à porter atteinte à l'honneur et à la crédibilité de l'institution.

Le document mis en circulation durant la semaine du 16 octobre 2025 cite nommément plusieurs agents issus de corps constitués tels que la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Police nationale ou encore la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, en les présentant comme affiliés à un mouvement politique.

L'Agence précise que ces agents ont été régulièrement mis à sa disposition dans le cadre de détachements « dûment validés » par le Conseil de surveillance, et que leur expertise dans le domaine de la sécurité est « avérée ».

Estimant que les accusations sont dépourvues de fondement et traduisent une volonté de « jeter le discrédit » sur son fonctionnement, la Direction générale a mandaté son avocat, Me Moussa Sarr, pour déposer une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les infractions visées incluent l'association de malfaiteurs, la diffusion de fausses nouvelles, la divulgation de données à caractère personnel et la diffamation.

Parallèlement, l'ASP a saisi ses organes de contrôle interne afin de mener des investigations pour détecter d'éventuels relais au sein de l'institution.