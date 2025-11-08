Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Un laboratoire mobile bientôt opérationnel à Tambacounda

Ce vendredi 7 novembre, lors d'une séance de travail entre une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les acteurs de la santé régionale de Tambacounda sur la stratégie de riposte contre la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), il a été annoncé le déploiement imminent d'un laboratoire mobile dans la capitale du Sénégal oriental.

« Le cabinet du ministre a signé la note pour le déploiement du laboratoire mobile au niveau de la région de Tambacounda. Dimanche incha'Allah, l'équipe sera là pour que, dorénavant, les prélèvements puissent être examinés ici et que les résultats puissent être disponibles dans les 24 heures », indique le responsable du système de gestion de l'incident au niveau national pour la riposte contre la FVR, Docteur Boli Diop.

Fièvre de la Vallée du Rift : Tambacounda en première ligne avec l'arrivée d'un laboratoire mobileSelon celui-ci, « cela va améliorer la qualité de la prise en charge en termes de détection précoce, mais aussi en termes de suivi des patients pour une évolution clinique favorable », ajoute-t-il.

Dans la même veine, le gouverneur de la région, Guédji Diouf, qui a présidé la rencontre, a salué cette mesure qui vient renforcer la lutte contre la zoonose. Selon lui, « elle va permettre de réduire le délai d'acheminement des prélèvements et celui de la disponibilité des résultats », dit-il.

Lors de cette réunion, M. Diop a aussi annoncé l'arrivée de moyens et d'équipements pour accompagner les services de l'hôpital régional, afin de mieux faire face à la maladie et de prendre en charge les malades.

Selon la blouse blanche qui a représenté le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il est prévu, dans le cadre des programmes de la Direction des laboratoires, l'érection d'un laboratoire à Tambacounda.

Le chef de l'exécutif régional se réjouit des engagements pris par le niveau central et espère leur mise en oeuvre pour relever son défi, qui consiste à citer « Tambacounda comme première région déclarée indemne de cette maladie », conclut-il.