Sénégal: Grammy Awards - « Éclairer le monde » de Youssou Ndour nominé dans la catégorie Best Global Music Album

Il entendait « éclairer le monde » avec son album et les Grammy Awards comptent bien apporter de la lumière à son étoile, déjà connue de tout le monde par sa brillance. L'album Éclairer le monde-Light The Word du Roi du Mballax est en effet nominé aux Grammy Awards, dans la catégorie Best Global Music Album.

C'est l'artiste lui-même qui a annoncé la nouvelle sur sa page Instagram. « Cette reconnaissance qui est l'une des plus hautes dans le monde de la musique, célèbre non seulement une oeuvre, mais aussi une aventure humaine et artistique exceptionnelle », y a-t-il dit.

L'album, sorti en avril 2025, est, selon les mots de Sieur Ndour, « une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée ».