Sénégal: Formation bancaire - 27 dirigeants bancaires certifiés en management stratégique

Vingt-sept cadres supérieurs de huit pays de l'UEMOA ont reçu vendredi au siège de la BCEAO leur certification du parcours Executive Management Stratégique Bancaire Niveau 2, couronnant six mois de formation pointue en innovation financière et transformation digitale.

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers son Centre Ouest Africain de Formation et d'Études Bancaires (COFEB), a organisé la remise solennelle des certificats CEMSTRAT 2 en partenariat avec HEC Paris. Ce programme d'excellence vise à doter les dirigeants du secteur financier d'une vision managériale tournée vers l'avenir.

Articulé autour de la performance organisationnelle, du leadership transformationnel et de la mutation digitale, le parcours couvre des thématiques stratégiques : management, modèles économiques digitaux, financements innovants, crypto-monnaies, registres distribués et finance verte. Les modules intègrent également la cybersécurité, la régulation et l'art oratoire.

« L'édition 2025 couronne plus d'une décennie de collaboration fructueuse entre la BCEAO et HEC Paris », a déclaré Mahaman Tahir HAMANI, Directeur général du COFEB, insistant sur la capacité du programme à s'adapter aux mutations rapides de l'environnement financier. Les vingt-sept récipiendaires proviennent de dix-neuf institutions bancaires, FinTech et organismes publics.

Armelle DUFOUR, Directrice des projets stratégiques internationaux à HEC Paris, a souligné que les parcours CEMSTRAT sont désormais capitalisables dans le Global Executive Management Program d'HEC Paris, renforçant leur reconnaissance internationale.

« Nous repartons mieux outillés, avec une vision plus claire de notre rôle dans la construction d'économies africaines solides et inclusives », a témoigné Massetou Diaby Traoré, Directrice générale adjointe de NSIA Banque Côte d'Ivoire. L'édition 2026 intégrera de nouvelles thématiques sur l'ingénierie financière, le marché international des capitaux et le renforcement des soft skills.