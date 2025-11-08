Congo-Kinshasa: Raïssa Malu - « Le numérique est l'autoroute, mais l'éducation est le permis de conduire »

Intervenant le vendredi 7 novembre au Sommet mondial de l'Internet, au Wuzhen Conference Hall en Chine, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a déclaré que « Le numérique est l'autoroute, mais l'éducation est le permis de conduire ».

A la tribune de ce forum, elle a souligné que l'éducation est au coeur de la souveraineté numérique :

« L'école est notre première ligne de défense contre la fracture numérique. Elle est le creuset où nous préparons la nouvelle génération à faire bien plus que consommer la technologie : nous la formons à créer, innover et gouverner son propre numérique ».

Évoquant la cybersécurité comme pilier de la souveraineté et de la confiance, Raïssa Malu a précisé que l'engagement de la RDC envers le numérique s'inscrit dans le Plan national du numérique (PNN), qui vise à faire de la RDC un hub technologique régional à l'horizon 2030.

Pour elle, l'avenir numérique ne sera pleinement inclusif et équitable que s'il est d'abord sécurisé et éthique.

Ainsi, la cybersécurité constitue une priorité absolue et le fondement de la nouvelle feuille de route 2026-2030.

Raïssa Malu a également abordé l'aspect crucial de la Nouvelle Citoyenneté numérique et les principes du cyberespace, en vue de bâtir un espace numérique véritablement inclusif, fondé sur les principes de l'inclusion linguistique, de l'équité de genre et de la co-création de valeurs au sein d'une communauté de destin.

« La RDC est prête à assumer son rôle de géant africain, portant non seulement sa vision nationale, mais aussi les aspirations légitimes de tout un continent. Notre participation active à la construction d'un cyberespace fondé sur l'éducation, la sécurité, l'inclusion et l'équité de la co-création est un gage de confiance.

Si nous voulons réellement honorer le thème de ce sommet et construire une communauté de destin dans le cyberespace, nous devons collectivement investir dans ses fondations les plus solides : l'humain et les principes », a-t-elle poursuivi.

Elle a rappelé que ce sommet marque le dixième anniversaire de l'idée fondatrice de construire une communauté de destin dans le cyberespace, une décennie d'efforts pour bâtir un monde numérique plus interconnecté.

Enfin, Raïssa Malu a conclu en affirmant que le cyberespace est désormais la nouvelle frontière de l'humanité.