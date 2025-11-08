Sénégal: Grammy Awards 2026 - Youssou Ndour en lice pour son album 'Eclairer le monde'

Dakar — Le chanteur compositeur et interprète sénégalais, Youssou Ndour a annoncé, vendredi, la nomination de son dernier album "Eclairer le monde" à la 68ème édition des Grammy Awards 2026, les plus prestigieuses distinctions de la musique américaine organisées tous les ans aux Etats Unis d'Amérique.

"C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous annonce une bonne nouvelle : mon dernier album, +Eclairer le monde+, a été nominé aux Grammy Awards, dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album", a partagé l'artiste sur ses plateformes.

Le leader du Super Etoile, qui a fêté ses 66 ans le 1er octobre dernier, considère cette reconnaissance comme "l'une des plus hautes dans le monde de la musique", soulignant que cette nomination "célèbre non seulement une oeuvre, mais aussi une aventure humaine et artistique exceptionnelle".

"Je tiens à saluer et [à] remercier du fond du coeur mes compagnons de création, Michael League et Weedie Braimah, avec qui cet album a vu le jour, sans oublier Nic Hard", a posté l'artiste.

L'album "Eclairer le monde", a rappelé le "roi du Mbalax", est une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée.

Dans la catégorie Best Global Music Album, Youssou Ndour figure aux côtés des artistes brésiliens Caetano Veloso And Maria Bethânia, des indiens Anoushka Shankar featuring Alam Khan & Sarathy Korwar, ou encore le groupe indo-britannique Shakti et le Nigérian Burna Boy.

D'autres artistes africains sont aussi présélectionnés dans les autres catégories tels que la chanteuse béninoise Angelique Kijo (meilleur performance de musique globale), les Nigérians Davido, Burna Boy sont dans la catégorie de meilleure performance de musique africaine.

Youssou Ndour, qui a déjà remporté, en 2005, le Grammy Award du meilleur album de musique traditionnelle mondiale "Best Contemporary World Music Album" pour "Egypt", est un habitué de ce gotha de la musique mondiale.

Il est à sa 7e nomination à cette prestigieuse institution des Grammy Awards, symbole du développement de l'industrie musicale américaine, pour ses albums "Rokku mi rokka", "Nothing in vain (Coono du reer)", "Joko", "Wommat", "Eyes Open" et aujourd'hui "Eclairer le monde".

Sorti le 4 avril 2025 l'album "Eclairer le monde" est un tube "très musical où chaque instrument a été minutieusement travaillé avant d'être enregistré".

On y retrouve des instruments tels que la Kora, la flûte, le sokou, le ngoni, plusieurs autres percussions, des balafons entre autres. "Chaque son a été étudié et utilisé de la façon la plus moderne qui soit par le producteur américain, Michael League (co-fondateur de Snarky Puppy)", a fait valoir l'artiste.