Madagascar: « Avant difficile » et « après incertain »

Après une accalmie durant les moments forts des manifestations populaires où l'ancien et le nouveau régime ont respectivement tenté l'impossible pour stabiliser la situation, le délestage revient en force

« Avant difficile » et « après incertain »

Depuis le début de cette semaine, il ne s'est passé aucune journée sans que la population tananarivienne, mais aussi des autres régions du pays, ne subissent les effets néfastes des coupures répétées de l'électricité et du manque d'eau potable.

Des journées noires où simples ménages particuliers mais aussi entreprises de différente taille n'ont plus rien à faire que d'accepter de vivre ces moments difficiles consécutifs au délestage tant décrié par la GEN Z dont les mouvements appuyés par la suite par les éléments du CAPSAT ont entraîné la chute d'un régime qui a surtout péché par son manque manifeste d'écoute à une population constamment dans un état de survie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une population qui retrouve de nouveau cette atmosphère de manque et de misère et qui continue pourtant de faire preuve de résilience face à cette situation qui la dépasse. Une population qui avait espéré du changement mais qui constate qu'à un peu moins d'un mois du changement de pouvoir tout redevient comme avant dans sa vie quotidienne.

Un comme avant marqué par des heures sans électricité et les perturbations qui vont avec. Notamment pour les très petites entreprises comme les salons de coiffure, les petites stations de vulcanisation, les vendeurs de jus glacés et autres métiers de survie dépendant des services de la Jirama.

Le Président de la Refondation de la République a reconnu, hier, que le délestage ne disparaîtra pas du jour au lendemain compte tenu de l'ampleur des travaux à faire pour réhabiliter les séquelles de longues années de difficultés.

Il a promis des mesures à moyen terme pour renverser la donne et donner enfin à la population une capacité énergétique suffisante. En attendant, la population qui a vécu un « avant difficile », marqué par les obscurités du délestage, vit en ce moment un « après incertain » où les obscurités du même délestage persistent.