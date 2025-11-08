Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Élue présidente des mairesses du pays

Les femmes maires de Madagascar réunies autour du Conseil national des femmes de Madagascar (CNFM) ont tenu hier une conférence de presse à l'issue d'une formation de trois jours. Elles étaient au nombre de 131, venues de différentes régions du pays. Au cours de cette rencontre, les participantes ont élu la mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, comme nouvelle présidente du CNFM. Elle aura désormais la responsabilité de diriger et de représenter l'ensemble des mairesses du territoire.

Zones éloignées

Son élection s'explique par son expérience reconnue sur la scène internationale, un atout qui permettra de renforcer la coopération entre les femmes leaders locales, d'assurer une meilleure circulation de l'information, notamment pour celles issues des zones éloignées, et de consolider les partenariats durables avec les bailleurs de fonds et les différentes parties prenantes.