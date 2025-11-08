Madagascar: TIM - HVM - Mobilisation de leurs militants respectifs ce jour

Dans un paysage politique totalement reconfiguré, le TIM de Marc Ravalomanana et le HVM de Hery Rajaonarimampianina multiplient les actions pour se positionner en vue des échéances électorales à venir.

La bataille pour la reconquête du pouvoir a officiellement débuté. En effet, le Tiako i Madagasikara (TIM) de Marc Ravalomanana, ancien président de la République, a convié ses partisans ce matin à son quartier général, à Bel'Air Ampandrana.

De son côté, le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), dirigé par Hery Rajaonarimampianina, ancien président également, organise une rencontre cet après-midi à Rangaina, dans l'Avaradrano.

Deux événements qui marquent sans doute le début de la bataille politique pour la présidentielle à venir, avec des ambitions clairement affichées par ces deux poids lourds de la politique malgache. Tous deux aspirent à revenir à la tête de l'État, convaincus qu'ils peuvent redresser le pays après ce qu'ils considèrent comme une gestion calamiteuse ces sept dernières années.

Place de leader

Depuis quelques jours, le TIM a officialisé sa rupture avec la plateforme Firaisankina, signe de son intention de se concentrer sur les futures élections. Selon Marc Ravalomanana, son parti ne fait plus véritablement partie de l'opposition et il est désormais temps pour le TIM de prendre son destin en main, fort de sa place de leader parmi les forces politiques du pays.

Ce rassemblement du jour sera l'occasion pour l'ex-président de présenter le nouveau coordonnateur national du parti TIM, tout en abordant des sujets d'actualité qui touchent les Malgaches. Le TIM semble bien décidé à relancer sa machine électorale, en vue des élections à venir.

Nouvelle dynamique

Du côté du HVM, le retour de Hery Rajaonarimampianina au pays, il y a presque deux semaines, a insufflé une nouvelle dynamique au parti, qui entend se définir avant les échéances électorales. Le départ de l'ex-président du pouvoir en 2018 a fortement affaibli le HVM, nombreux étant ceux qui ont quitté le navire, abandonnant leurs « cravates bleues » pour rejoindre d'autres formations politiques, parfois sous les couleurs « orange ».

Face au chamboulement politique et à la réorganisation des forces en présence dans le pays depuis le 25 septembre dernier, le HVM cherche à se restructurer pour retrouver son poids d'antan sur l'échiquier politique malgache. À en juger par la dynamique des événements, le HVM semble avoir suffisamment de temps pour se remettre en selle.

Les deux grands partis de l'ancien régime semblent donc prêts à se lancer dans la bataille pour la présidentielle. Chacun cherche à rallier de nouveaux soutiens et à renforcer son positionnement, dans l'optique de revendiquer le pouvoir. Les semaines à venir s'annoncent donc cruciales pour ces deux poids lourds de la politique malgache.