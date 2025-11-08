Madagascar: FEC-FRD - Pas encore de calendrier pour la troisième revue

C'est encore le flou en ce qui concerne la suite des programmes au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et la facilité pour la Résilience et la Durabilité.

D'après les informations que nous avons pu recueillir, il n'y a pas encore, au sein de la représentation du Fonds monétaire international à Antananarivo, un calendrier précis de la troisième revue de la FEC et de la FRD.

Mission préparatoire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

On rappelle qu'une mission technique du FMI a eu lieu au début du mois de septembre, quelques jours avant la crise politique qui a débouché sur l'émergence de la Refondation. Une mission dirigée par Constant Lonkeng et destinée, rappelons-le, à faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre des engagements au titre des programmes FEC et FRD.

Il s'agissait, en somme, d'une mission préparatoire à l'issue de laquelle, le FMI a prévu, une évaluation formelle de la performance et des perspectives de Madagascar, dans le cadre des prochaines troisièmes revues de la FEC et de la FRD.

« L'équipe sera de retour à Antananarivo plus tard cette année dans ce contexte », a indiqué le FMI dans son communiqué de fin de mission. Bref, l'on attend actuellement la date de cette mission de revue, en sachant qu'initialement la troisième revue en question était prévue pour ce mois de novembre.

Décalage

En effet, la proposition de calendrier des décaissements et des revues de la FEC et de la FRD publiée dans le site du FMI en juin 2024, après l'approbation de ces programmes désigne la date du 30 novembre comme celle de l'achèvement du troisième examen, par le Conseil d'administration du FMI du dossier de Madagascar.

Un rendez-vous qui risque de ne pas être honoré puisque, jusqu'à présent, aucun calendrier de mission émanant du FMI n'est en vue. Ainsi, un décalage du processus n'est plus à écarter. Avec ce que cela suppose de retard dans le décaissement de la troisième tranche de la FEC et de la FRD. Une tranche de le FEC et de la FRD ouvre, rappelons-le, la voie à environ 100 millions de dollars de financements.

Des aides budgétaires, dont à plus que jamais besoin, le pays pour faire face à un certain nombre d'urgences, notamment, pour combler le déficit budgétaire temporaire ; renforcer les réserves de change de la Banque centrale ou encore pour financer indirectement les réformes prioritaires dans le domaine de la fiscalité, de l'énergie, et de la gouvernance, mais également et surtout pour protéger les ménages vulnérables à travers des filets sociaux financés via le budget national.

Reconnaissance internationale

Cette troisième revue de la FEC s'avère en tout cas capitale pour le gouvernement de la Refondation, du moins, si l'Exécutif entend encore suivre le chemin des bailleurs de fonds traditionnels pour financer le développement du pays. Une continuité qui ne sera pas automatique puisque, si troisième revue de la FEC et de la FRD, il y aura, son issue dépendra encore de beaucoup de paramètres.

Outre l'accomplissement des conditions techniques à travers le respect des repères structurels, la conjoncture politique, liée à la reconnaissance internationale du pouvoir actuel pèsera également lourd sur les éventuelles décisions que prendra le Conseil d'Administration dont la décision s'aligne sur la position commune des pays membres. Quoiqu'il en soit, l'espoir est de mise puisque les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds semblent au beau fixe.

La preuve, aussi bien le président de la Refondation de la République le colonel Randrianirina Michaël que le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, ainsi que certains membres du gouvernement, dont le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Ramiarison, multiplient les rencontres avec les représentants des partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux.