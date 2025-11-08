Madagascar: Curage du canal C3 - Plus de 70 000 m3 de boue déjà extraits

8 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Le canal C3 est l'un des ouvrages hydrauliques essentiels d'Antananarivo. Les travaux de curage de cette infrastructure se poursuivent.

La réhabilitation du canal C3, qui s'étend du bassin tampon d'Anosibe jusqu'à la station de pompage d'Ambodimita, en passant par les quartiers précaires d'Andavamamba, 67Ha et Antohomadinika, constitue une priorité pour la protection de la plaine d'Antananarivo contre les inondations pluviales.

Ces travaux de réhabilitation, menés dans le cadre du PRODUIR (Projet de Développement Urbain Intégré pour le Grand Antananarivo), avancent à grands pas, comme l'ont montré les constats effectués lors d'une visite du site de prétraitement d'Anosibe le 30 octobre dernier.

Les interventions se poursuivent et se concentrent principalement sur le curage du canal C3. À ce jour, plus de 70 000 m³ de boue ont été extraits, dont 15 000 m³ déjà enfouis sur le site d'Iarinarivo.

Il est reconnu que ce canal, ainsi que les bassins tampons qui y sont reliés, ne remplissent plus efficacement leur rôle de lutte contre les inondations dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Le transport de la boue du canal C3 vers Iarinarivo s'effectue de nuit. Treize camions autorisés se relaient pour acheminer de la boue non liquide mais déjà traitée et solidifiée, suivant des itinéraires strictement contrôlés et définis.

La descente sur le terrain à Anosibe, le 30 octobre 2025, a permis de constater que le projet PRODUIR ne procède à aucun remblai en dehors des zones du canal C3 agricole à Ankasina. « Il s'agit uniquement de faciliter la circulation des engins de chantier chargés du nettoyage du canal C3. Ces installations temporaires seront retirées une fois les travaux terminés », a-t-on indiqué.

