Madagascar: Forum national des entrepreneurs - 7e édition les 14 et 15 novembre

8 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Sous le haut parrainage du ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé, le Forum national des entrepreneurs (FNE) tiendra sa 7e édition les 14 et 15 novembre 2025. Placée sous le thème : « Entreprendre autrement : moteur de la transformation économique et digitale », cette édition se veut un rendez-vous majeur pour promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants et engagés dans la transition économique et numérique du pays.

Partage d'expériences

Dans un monde en constante mutation, marqué par la révolution digitale et les incertitudes économiques mondiales, les entrepreneurs malgaches sont invités à repenser leurs modèles d'affaires. L'objectif : devenir plus agiles, plus durables et plus connectés aux réalités locales et globales. Le FNE, véritable plateforme de réflexion et de partage d'expériences, entend faire de cette édition un levier de transformation économique et digitale à travers l'intégration de nouveaux modèles entrepreneuriaux.

Le forum débutera le vendredi 14 novembre par la cérémonie officielle d'ouverture, suivie dans l'après-midi du pitch final du FNE Project Contest et d'une conférence intitulée « Devenez viral sur les réseaux sociaux ». Des « success stories » d'entrepreneurs malgaches viendront inspirer les participants autour du thème « Entreprendre autrement ».

Défis économiques

Le samedi 15 novembre sera marqué par un Speed Business Meeting et une conférence sur « Comment adapter les entreprises pour contribuer positivement à l'économie ? ». L'après-midi sera dédié à des ateliers thématiques axés sur le digital et l'économie, avant l'annonce des résultats du FNE Project Contest et la clôture officielle de l'événement.

Pour les organisateurs, cette édition du FNE a pour ambition de stimuler la créativité et la résilience des entrepreneurs malgaches face aux défis économiques. Elle se veut être un espace d'apprentissage, d'échanges et de réseautage favorisant l'émergence de modèles d'entreprises innovants et responsables, moteurs du développement durable du pays.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
