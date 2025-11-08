Madagascar: Logement étudiant - Les bâtiments du Lake Village à Ivato à attribuer aux étudiants en Master 2

La nouvelle a été rendue publique et a été officialisée, hier : les logements du Lake Village à Ivato seront à attribuer aux étudiants universitaires à partir du niveau Master 2. La décision émane de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar.

Dorénavant, les logements du Lake Village à Ivato serviront à résoudre, en partie, les problèmes de logements étudiants à Antananarivo. Ces logements, construits par le régime précédent, sont restés inoccupés pendant plusieurs années. Ils seront bientôt attribués aux étudiants universitaires, à partir du niveau Master 2.

La cérémonie officialisant la remise de ces logements sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est tenue, hier, sur place, en présence du président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina.

Zéro corruption

C'est donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui sera chargé de l'attribution de ces logements. Le chef d'Etat de souligner à ce propos que les procédures d'attribution ne devront être entachées d'aucun fait de corruption, sous quelque forme que ce soit.

Point n'est besoin de rappeler que le système d'attribution des logements dans les cités universitaires, à Antananarivo ou dans diverses autres régions, a été longtemps gangrené par la corruption et ce, depuis des décennies.

Futurs bénéficiaires

Environ 600 à 700 étudiants à partir du niveau Master 2 seront les futurs bénéficiaires des logements étudiants du Lake Village. Outre l'attribution des logements, la gestion de ces infrastructures nécessite une organisation rigoureuse afin de préserver l'état des lieux et éviter qu'ils ne se dégradent rapidement comme c'est le cas pour les autres cités universitaires, à Antananarivo et dans les régions. Pour l'heure, les informations sur les critères d'éligibilité et sur les procédures d'attribution des logements du Lake Village, n'ont pas encore été détaillées.