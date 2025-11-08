Madagascar: Karaté-Do/Semaine nationale - Gasshuku et championnat par équipes au rendez-vous

La Semaine de Karaté-Do malgache se tiendra du 15 au 21 décembre au Palais des Sports de Mahamasina. Un stage national et le premier championnat de Madagascar par équipes seniors marqueront ce rendez-vous inédit.

Cette semaine d'activités s'annonce comme un moment fort pour la discipline et pour l'ensemble des pratiquants du pays. La présentation officielle de l'événement s'est déroulée hier à Analakely. En effet, le programme prévoit deux volets. Du 15 au 17 décembre se tiendra un gasshuku national, comprenant un stage destiné aux arbitres, entraîneurs et administrateurs, ainsi qu'un examen de qualification.

Du 18 au 21 décembre, place à la première édition du Championnat de Madagascar par équipes seniors, une compétition inédite instaurée selon la directive de la Fédération mondiale. Le comité d'organisation, constitué de la ligue Analamanga et de la FMK, entend faire de ce rendez-vous un succès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Analamanga est prête à accueillir cet événement d'envergure nationale. Nous voulons prouver que notre ligue est la vitrine de toutes les autres, et montrer que le karaté malgache peut rayonner grâce à l'unité et au sérieux de ses pratiquants », a déclaré Pierrot Rakotomalala, président de la ligue Analamanga. Celui-ci a également tenu à remercier les partenaires, notamment la Fondation HV, pour leur appui constant. En effet, cette joute nationale est ouverte à tous les clubs, sections et ligues affiliés à la Fédération malgache de karaté (FMK).

Chaque équipe devra aligner cinq combattants chez les hommes et trois chez les dames pour le kumité (à partir de 18 ans) et le kata (à partir de 16 ans). Les clubs pourront s'associer pour former une sélection représentant leur section, tandis que les sections pourront unir leurs forces pour défendre les couleurs de leur ligue. L'objectif est clair : permettre à l'ensemble des karatékas seniors de prendre part à ce championnat.

Sommet continental. De son côté, la Fédération malgache de karaté, dirigée par Émile Ratefinanahary, insiste sur la dimension éducative et citoyenne de la discipline. « Le karaté n'est pas seulement un sport de combat, c'est avant tout une école de vie et de civisme. Nous voulons préserver cette valeur et la transmettre aux jeunes générations », a affirmé le président de la FMK.

Dans la foulée, il a annoncé une nouvelle de taille : Madagascar accueillera en septembre 2026 le Championnat d'Afrique cadets, juniors et seniors. Une échéance qui nécessite une préparation rigoureuse.

« Notre ambition est de présenter au moins 50 combattants de niveau continental. La politique d'inclusion que nous menons aujourd'hui, en permettant à tous les karatékas seniors de participer, s'inscrit dans cette stratégie de montée en puissance », a-t-il ajouté. La FMK a par ailleurs officialisé l'arrivée de nouveaux partenaires, dont Yas Madagascar et Vaniala, qui viendront renforcer le soutien logistique et financier à la discipline.