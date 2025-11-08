Madagascar: Fenêtre FIFA - Les Barea, composés de 21 expatriés et 2 locaux

8 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Fédération malgache de football (FMF) a dévoilé, hier, la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Corentin Da Silva Martins pour la fenêtre FIFA du 10 au 18 novembre. Un regroupement marqué par un programme allégé : un seul match amical, le 17 novembre en Turquie contre les Nzalan National de Guinée équatoriale.

La rencontre initialement prévue face au Kenya ayant été annulée, les Barea n'auront qu'une seule opportunité de se jauger avant la reprise des éliminatoires. Fidèle à sa ligne directrice, Corentin Da Silva Martins a privilégié les expatriés.

Sur les 23 appelés, seuls deux évoluent dans le championnat local : le gardien Michel Ramandimbisoa, dit Toldo (Elgeco Plus), et le latéral Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga). Le reste de l'effectif est dispersé aux quatre coins du globe, de la Ligue 2 française (FC Nantes, Rodez Aveyron) à la Suisse (FC Stade Lausanne-Ouchy), en passant par la Pologne (Jagiellonia Bial̸ystok) et même l'Al Merreikh.

Gardiens de but :

· Zakanirina Rakotoasimbola (AS Marsouins)

· Geordan Dupire (FC Swift Hesperange)

· Michel Ramandimbisoa « Toldo » (Elgeco Plus)

Défenseurs :

· Sandro Tremoulet (FK Radnik Surdulica)

· Eshan Kari (Étoile FC - Fréjus-Saint Raphaël)

· Andy Pelmard (Jagiellonia Bial̸ystok)

· Thomas Fontaine (Goal FC)

· Morgan Jean Pierre (Fleury FC)

· Ryan Ponti (Rodez Aveyron Football)

· Mathieu Acapandié (FC Nantes)

· Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga)

Milieux :

· Nicolas Randriamanampisoa (Al Merreikh)

· Clément Couturier (Thionville)

· Rayan Raveloson (Young Boys)

· Lalaina Rafanomezantsoa (Paradou Athletic Club)

· Tommy Iva (Créteil Lusitanos)

· Johan N'Zi

Attaquants :

· Hakim Abdallah (UTA Arad)

· Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC)

· Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC)

· El Hadary Raheriniaina (Valenciennes FC)

· Warren Caddy (FC Stade Lausanne-Ouchy)

· Bryan Adinany (K. Lierse S.K.)

