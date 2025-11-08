Le coup d'envoi des championnats de Madagascar de pétanque a été donné ce vendredi à Maibahoaka, Ivato, marquant la dernière grande compétition nationale de la saison. Organisée par la Fédération Sports Boules Malgache (FSBM), cette épreuve s'étalera jusqu'à dimanche et mettra en jeu les titres en triplettes pour les catégories hommes, dames, juniors et vétérans.

Chez les seniors hommes, pas moins de 139 équipes se sont inscrites, toutes en quête du titre suprême qui ouvrira les portes des 10e championnats d'Afrique, prévus du 22 au 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie. Madagascar, déjà triple champion continental en triplette masculine, vise un quatrième sacre lors de cette compétition africaine.

Les vainqueurs en triplette masculine représenteront le pays dans les épreuves de triplette et tir de précision. « C'est une opportunité majeure pour les clubs de briller sur la scène continentale », a déclaré Adrien Julio Edouard Andrianirina, président de la FSBM lors de l'ouverture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des autorités locales, a été l'occasion pour le président de la FSBM, de s'adresser également aux participants et aux observateurs. Dans son discours, il a tenu à clarifier plusieurs points sensibles relatifs à la gestion de la fédération et aux sélections nationales.

Concernant un récent changement au championnat du monde féminin, Julio Adrien a indiqué que la fédération avait envoyé un message d'explication au président de l'athlète concernée. Il a également évoqué le cas de deux joueurs, Drogba et Misa, qui n'ont pas obtenu leurs visas pour une compétition internationale à La Réunion, ainsi que d'autres athlètes.

« La FSBM avait versé l'argent, synonyme de paiement des billets d'avion de ces deux joueurs à son club, Mama, et nous ne savons pas s'ils ont reçu ou non ces parts, mais ce sont des affaires internes du club », a-t-il déclaré.

Le président a insisté sur l'absence de discrimination au sein de la fédération : « Nous ne faisons pas de discrimination pour la sélection nationale, que le bouliste soit pauvre ou riche. On a vu récemment, lors de la dernière participation de Madagascar aux championnats du monde juniors, qu'il y avait un joueur moins favorisé dans l'équipe ».

Il a par ailleurs rappelé que, bien que le conseil des ministres ait annoncé un financement de l'État pour les sorties internationales, la fédération n'a encore rien reçu. « Nous faisons de notre mieux pour participer à ces événements et espérons que l'État remboursera ces dus », a-t-il ajouté.

En conclusion de son intervention, il a lancé un appel aux clubs en vue des prochaines élections fédérales, qui débuteront par les scrutins des ligues régionales avant l'élection présidentielle. « J'incite les clubs à voter pour le bien commun, pas pour des intérêts personnels, mais pour le bien de la discipline », a-t-il exhorté.