Congo-Kinshasa: L'État congolais appelle à mutualiser les efforts militaires au sein de la CIRGL

La République démocratique du Congo a lancé un appel officiel à la solidarité régionale, plaidant pour un renforcement de la coopération militaire au sein de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). L'objectif est de mutualiser les efforts pour contrer l'instabilité persistante et les menaces sécuritaires dans l'Est du pays. Cette démarche intervient en prélude au Sommet des chefs d'État de l'organisation, prévu pour la mi-novembre.

Un appel à la confiance et à la réponse collective

L'appel de Kinshasa a été formulé lors de l'ouverture de la 19ᵉ réunion des chefs d'état-major de la CIRGL, tenue le jeudi 6 novembre dans la capitale congolaise. La RDC a réaffirmé son engagement à travailler avec les pays membres pour consolider la paix et la sécurité régionales par une coopération militaire plus étroite, selon Radio Okapi.

Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur et représentant du ministre de la Défense à cette réunion, a insisté sur l'urgence d'une collaboration militaire « fondée sur la confiance ». D'après Radio Okapi, l'ancien gouverneur du Nord-Kivu a souligné que l'agression dont la RDC se dit victime concerne l'ensemble de la région et « appelle à une réponse collective », notamment par un meilleur partage de renseignements entre les États membres.

L'absence du Rwanda et la solidarité des FARDC

Cette réunion, cruciale pour renforcer les mécanismes de sécurité collective, a vu la participation des représentants de douze pays membres, à l'exception notable du Rwanda, précise Radio Okapi.

Le chef d'état-major général des Forces armées de la RDC (FARDC), le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, a salué la présence de ses homologues comme un « signe de solidarité régionale ». Il a également mentionné le contexte de ce qu'il a qualifié d'« agression du Rwanda contre l'Est de la RDC », soulignant l'importance vitale de cette rencontre pour la stabilité.

Cette 19ᵉ réunion s'inscrit dans la phase préparatoire du 9ᵉ sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, qui doit se tenir à Kinshasa le 15 novembre prochain.