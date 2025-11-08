Nigeria: La plateforme d'investissement en capital-risque pour les jeunes pousses africaines lève 64 millions de dollars

Ventures Platform, l'une des sociétés de capital-risque les plus actives en Afrique, a levé 64 millions de dollars jusqu'à présent pour son deuxième fonds, avec un objectif final de 75 millions de dollars, selon l'associé fondateur Kola Aina.

La levée de fonds comprend une participation du gouvernement nigérian par l'intermédiaire de son programme d'investissement dans les entreprises numériques et créatives (iDICE) - c'est la première fois que le Nigeria investit directement dans un fonds de capital-risque.

Parmi les autres bailleurs de fonds figurent la SFI, British International Investment (BII), Proparco, Standard Bank, MSMEDA, AfricaGrow et d'éminents family offices comme Alder Tree Investment, ainsi que des investisseurs mondiaux de renom comme l'ancien PDG de Y Combinator, Michael Seibel. Environ 70 % des LPs du précédent fonds de la société ont réinvesti.

Lancée en 2016, Ventures Platform s'est forgé une réputation en identifiant très tôt les startups africaines les plus prometteuses. Son deuxième fonds dépassera les tours de pré-amorçage et d'amorçage pour inclure des investissements de série A, en se concentrant sur des participations plus importantes et en "investissant avec plus de conviction".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Daba est la principale plateforme d'investissement en Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

La dernière levée de fonds de Ventures Platform renforce la confiance des investisseurs dans l'écosystème de l'innovation en Afrique, malgré le ralentissement mondial du capital-risque. La participation du gouvernement nigérian par l'intermédiaire de l'iDICE représente un moment historique pour l'investissement en capital-risque soutenu par l'État, signalant la reconnaissance des startups en tant que moteurs économiques clés. Avec plus de 90 entreprises en portefeuille dans les domaines de la fintech, de la healthtech, de l'agritech, de l'edtech et de l'IA, Ventures Platform est connue pour financer des "entreprises antidouleur" qui résolvent des problèmes de non-consommation, comme Moniepoint, Paystack, LemFi et SeamlessHR. La stratégie plus large du nouveau fonds reflète une évolution vers le soutien aux startups africaines à un stade plus avancé, alors que la formation de capital local s'intensifie et que les financements étrangers se resserrent. Kola Aina a déclaré que le premier fonds de la société se classait parmi les plus performants au niveau mondial en termes de TVPI et de TRI pour son millésime, ce qui a permis d'attirer des investisseurs récurrents. Malgré des sorties plus lentes et des problèmes de liquidité, M. Aina estime que l'Afrique reste un "jeu asymétrique pur" pour les investisseurs à long terme et à forte valeur ajoutée, soutenu par une démographie forte, la croissance du PIB et la numérisation rapide des secteurs hors ligne.