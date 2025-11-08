Madagascar: Salaires des fonctionnaires - Une prévision de hausse de 14 % en 2026

Le projet de loi de finances 2026 prévoit une revalorisation moyenne de 14 % des salaires des fonctionnaires malgaches à partir de janvier.

Le gouvernement malgache annonce une augmentation moyenne de 14 % des salaires des fonctionnaires dans le cadre du projet de loi de finances 2026. L'annonce a été faite à Anosy, lors d'un point de presse conduit par le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Ramiarison.

Selon lui, « une augmentation de 14 % des salaires des fonctionnaires est prévue à partir de janvier 2026, afin de soutenir le pouvoir d'achat des agents de l'État et de l'aligner sur la croissance économique nationale ».

Cette mesure représente une hausse globale de la masse salariale de plus de 26 % par rapport à 2025. Outre les salaires de base, plusieurs indemnités seront également revalorisées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indemnité de logement, par exemple, concernera uniquement les enseignants dont la précédente allocation était inférieure à 200 000 ariary. « Elle passera à 200 000 ariary pour tous les enseignants concernés », a précisé le ministre.

L'indemnité de risque pour le personnel de santé, ainsi que l'indemnité de craie pour les enseignants, seront elles aussi augmentées.

Cette revalorisation intervient cinq ans après la dernière hausse des salaires publics, décidée en 2022 par le président Andry Rajoelina, qui avait alors appliqué une progression allant de +5 % à +25 % selon les catégories.

Impact sur les secteurs clés

Le budget 2026 met particulièrement l'accent sur les secteurs de l'éducation et de la santé. En 2024, Madagascar comptait environ 140 000 enseignants du préscolaire et du primaire, dont une majorité non formalisée.

Le personnel de santé, quant à lui, est passé de 9 744 à 18 929 travailleurs actifs entre 2018 et 2023, dans un contexte de faible densité médicale: seulement 1,99 médecin pour 10 000 habitants et 2,98 infirmiers ou sages-femmes pour 10 000 habitants.

Concernant l'IRSA sur les salaires les plus élevés, le ministre a précisé que « la majoration de 25 % ne s'applique pas sur l'intégralité du revenu, mais par tranche : pour les salaires supérieurs à 4 millions d'ariary, seule la portion dépassant ce seuil sera concernée. Ce système, déjà en vigueur pour certains revenus, n'implique pas de modification de la loi de finances, mais traduit la volonté du gouvernement intégrée dans le projet de budget ».

Le ministre a ajouté que ces mesures, prises en charge par l'État, seront encore discutées au Parlement.

L'augmentation des salaires entrera en vigueur en janvier 2026, tandis que les indemnités seront versées à partir de juillet 2026.

« Ces revalorisations sont justes et conformes à la croissance économique nationale », a-t-il souligné.

Le projet de loi prévoit également une hausse des recettes fiscales, notamment via un renforcement de la fiscalité des entreprises, afin de financer ces mesures sans compromettre les équilibres budgétaires.

Le texte est désormais soumis à discussion au Parlement, où il devra être validé.